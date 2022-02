Lino logra nuevamente que Bárbara caiga en sus mentiras y tacha de mentiroso a Álvaro por todo lo que dijo sobre él. La matriarca de los Falcón reclama a su hijo que invente cosas del hombre que ha elegido para compartir su vida. Álvaro no piensa dejarse amedrentar por su “padrastro” y decide investigarlo más a fondo.



Llega el día en el que Eduardo y Ariadna se enfrentan en la corte por la custodia de Tadeo. Falcón presenta ante el juez unas pruebas manipuladas que, presuntamente, confirman que ha estado pasando a su expareja la manutención del hijo que tienen en común desde que se separaron. Ariadna trata de hacerle ver al juez que todo es una mentira, pero no lo logra.

Dafne cree que Gael provocó la muerte de Néstor

De vuelta del juzgado, Eduardo discute con Bárbara, ya que no piensa cederle su parte de la casa. Al mismo tiempo, Gael le cuenta a Álvaro que su hermano agredió a Ariadna la noche previa. Decidido a poner las cartas sobre la mesa, Álvaro cita a Eduardo para tratar de explicarse cómo surgió su amor con Ariadna y pedirle que deje la agresividad con ella. Sin embargo, las palabras llevan a los golpes y se arma entre los dos una brutal pelea.

Ariadna le reclama a Álvaro que se haya enfrentado con Eduardo justo ahora que ella está en juicio con él. Sabe que esto puede perjudicarla y también al pequeño Tadeo. Por otro lado, Dafne está destrozada al saber, según Juanjo, que Gael provocó la muerte de Néstor. Paralelamente, el juez decide que Ariadna y Eduardo no son aptos para cuidar a Tadeo, por lo que les suspende a ambos, la custodia del niño.

