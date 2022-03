Linda llega a la casa de los Falcón a buscar a su exesposo y se encuentra con Ariadna. Decidida a poner las cartas sobre la mesa, le cuenta todo lo que Eduardo le hizo: “Después de abandonarme en Estados Unidos, me estafó. Solo quiero que la policía lo atrape y ajuste cuentas con las autoridades”. Ariadna, entonces, acusa a Bárbara de sobreproteger a Eduardo y ocultarlo de la policía.



Horas más tarde, Ariadna y el resto de la familia se presentan en comisaría para denunciar la desaparición de Álvaro. Hace ya más de un día que no logran localizarlo, ni ponerse en contacto con él. Una brigada se encarga del operativo. Antes de que caiga la noche, el comandante Montaño avisa a los Falcón que encontraron el coche de Álvaro con su cuerpo calcinado. Nadie sospecha que el hombre sigue vivo, en realidad esta secuestrado por Lino y el cadáver que hallaron es el de Graciela.

Gemma sigue al pendiente de su bebé

Sin saber la verdad, Bárbara y Ariadna romper en lágrimas ante tan tremenda pérdida para ellas. Gemma, que sigue muy al pendiente de la evolución de su niña en el hospital, se entera de la muerte de su primo y también se pone muy mal.

Todos van a la casa de los Falcón para el funeral, Ariadna aprovecha la oportunidad y sin que se dé cuenta Lino, le toma una foto para mostrárselo a Azucena. Esta, al ver la instantánea, confirma que Lino Ferrer es Eliseo Morán. Mientras, Lino, por maldad, le cuenta a Álvaro que todos están sufriendo por su muerte.

