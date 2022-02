Lola ha estallado contra su ex pareja Iván y ha decidido contar a través de su canal de 'Mtmad' toda la verdad sobre su ruptura. La ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado estar cansada de los ataques que está recibiendo de él a través de las redes sociales y por eso ha optado por contar todo lo que ocurrió entre ellos. "Está intentando dejarme de loca mientras que él queda como el mejor", ha indicado dejando claro que nada es lo que parece.

Lo cierto es que su relación pasó por numerosos altibajos que comenzaron durante el paso de ella en 'Supervivientes'. En esos momentos, a pesar de protagonizar un romántico reencuentro, los rumores de infidelidad ya acechaban a la pareja. A pesar de que ella decidió confiar en su entonces pareja, más tarde terminaría descubriendo que lo sucedido era cierto.

La ex superviviente ha explicado que varias personas le han enviado conversaciones subidas de tono que él ha tenido con otras chicas. "Una de las personas a las que le llegó a información fue a Marta Peñate que me indicó que todo era cierto y me pasó el teléfono de la chica para que pudiese hablar con ella", ha reconocido. Unas acusaciones que él siempre intentó negar.

Finalmente, eran tantas las pruebas que tenía contra él y los vídeos que le habían llegado que decidió poner punto y final a su relación. "Un mes después volví al piso para recoger mis cosas y terminamos liándonos", ha reconocido. Lola ha confesado que se siente identificada con Lucía, y es que cuando regresó a la vivienda que tenían en común se encontró con unos tampones que no eran suyas y con las sábanas de la cama quitadas y manchadas de regla. "Había metido a otra chica en casa. Yo le pregunté que si durante el tiempo que estuvimos separados tuvo algo con alguien y siempre me lo negó".

Lola ha dejado claro que tiene muchas cosas más contra su ex pareja pero prefiere no hablar por el cariño que le tuvo y el respeto que le sigue teniendo a su familia. Sin embargo, ha reconocido que está cansada de los ataques que está recibiendo por su parte, algo que cree que se está produciendo ahora porque sabe que ella ya está totalmente recuperada de lo sucedido. "Has sido la persona de la que más me he enamorado, no sé cómo lo has hecho", ha desvelado reconociendo que pese a todo ha conseguido recomponerse tras descubrir todas las veces que le ha sido infiel.

Lola intentó conservar su amistad con Iván

Lola e Iván ya pasaron por una grave crisis antes de poner fin de manera definitiva a su relación después de que ella pillase unas conversaciones muy comprometidas de su ex pareja. Sin embargo, en ese momento decidió darle una nueva oportunidad, aunque parece que no salió como se esperaba. Pese a todo, ella intentó seguir teniendo una buena amistad, aunque tampoco fue posible. "Yo quiero ser su amiga, él creo que también quiere ser mi amigo. Tuvimos una relación preciosa y tenemos una relación. Me encanta que nos podamos llevar bien porque lo pasó fatal al llevarme mal con la gente. Estoy muy contenta de que estemos en este punto de cero guerra", explicó al anunciar su ruptura.



La primera versión de su ruptura

"Como sabéis nosotros estábamos atravesando una mala racha. Yo descubrí unas conversaciones que no me hicieron gracia y estuvo a punto de dejar Benidorm y volverme a León. Él me dijo que me quedase y que confiase en él , que me iba a demostrar que me quería. Yo. obviamente enamorada, me quedé y nos dimos una segunda oportunidad. Necesitaba recuperar esa magia y la confianza y nos fuimos a Roma. Para mí fue el viaje de mi vida porque fue la primera vez que lo hacía como pareja, fue un viaje increíble que creía que nos iba a servir para recuperar el tiempo perdido. Tenía un poco de desconfianza, pero hacíamos planes juntos... estábamos genial. Volví a León para pasar las Navidades en familia. Me fui un poco preocupada y volví un poco esa desconfianza y le pedí por favor que no hiciese nada, él me secaba las lágrimas y me decía que confianza en él... pasó lo que tenía que pasar".

Harta de enterarse de las cosas que Iván hace a sus espaldas, Lola ha decidido romper definitivamente con el futbolista y nos ha contado todos los detalles en primicia: "Me empezaron a llegar mensajes en Instagram en la que no solo eran "me gusta" a otras chicas, eran otras cosas... tuvimos una muy gorda y yo le dije que "hasta aquí" y fue cuando él por fastidiar empezó a dar "me gusta" a otras chicas... al final él harto hizo unas historias en las que reconoció que ya no estábamos juntos y eso me dolió bastante. Hemos hablado y estamos en una relación de amor-odio. A día de hoy no estamos juntos, pero yo quiero mantener una relación cordial con él y yo no quiero borrar una historia de amor tan bonita... no me gustaría perderlo pero es verdad que no me gustan sus actitudes...".

