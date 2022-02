Luis Esteban Lezáun ha sido nombrado jefe de los GEO.

El hasta ahora comisario jefe de Salamanca fue también ganador del bote de Pasapalabra en 2015.

Cuando aparece un nuevo concursante en Pasapalabra que consigue quedarse una temporada automáticamente es cogido cariño por la audiencia, porque en cierto modo, une bastante ver a las mismas caras cada tarde. Por eso nos alegramos tanto cuando alguno de ellos se lleva el bote. Pero también suele ocurrir que se nos olvide que, antes de participar en el programa, buena parte de ellos tuvieran una profesión a la que regresan tras su paso por el concurso.



Pero la actualidad viene a recordarnos que hasta los ganadores de Pasapalabra tienen una vida más allá del plató y, en algunos casos, de notable éxito profesional. Esto es lo que le ha ocurrido a Luis Esteban Lezáun, un policía nacional que en 2015, cuando entró al programa, era inspector jefe destinado en la comisaría de Manacor, aunque ya había sido jefe del Grupo Operativo Especial de Seguridad en Cataluña unos años antes. Ahora, este Licenciado en Derecho y Estudios Policiales ha sido nombrado nuevo jefe de los GEO (Grupo Especial de Operaciones), el cuerpo de élite de la Policía Nacional.

📡 NOTICIA



➡️ El Comisario Luis Esteban Lezaún, nuevo jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. pic.twitter.com/OAt2eDkTTP — Derecho a la Escuela Nacional de Policía (@derechoenp) January 31, 2022

Esteban consiguió hacerse con un bote de 354.000 euros entre las rápidas definiciones de Christian Gálvez en Telecinco. Su participación en el formato, aparte del ansiado premio, también le sirvió para hacerse con la medalla al valor con la que fue reconocido por su contribución a dar "una inmejorable imagen de la Policía Nacional".



Luis Esteban: el polifacético exconcursante de Pasapalabra

Siete años después de su paso por el programa, Luis Esteban ha seguido dedicándose a sus pasiones. El concursante maño estuvo hasta en tres períodos en Pasapalabra, obteniendo el dinero acumulado tanto en 2012 como en 2013 y hasta un viaje a Nueva York en el especial de Nochevieja en que participó, además del bote. Pero, como se suele decir, el dinero no lo es todo. Y aunque la tranquilidad económica llegase a su hogar, la vocación de este inspector ha seguido intacta.

En estos años, el zaragozano ha ido alcanzando varios logros en su carrera, como su notable participación en una operación policial contra el narcotráfico en Algeciras en 2018 y ahora se convierte en el sucesor de Daniel Nogueroles al frente de los GEO, pues este pasó a ser el jefe superior de Ceuta en diciembre. Pero resulta que además de un hombre de acción, primero en cada proceso de entrada y promoción en el cuerpo de policía, también es un apasionado de las letras.



Mientras se convertía en uno de los agentes con mayor proyección de la Policía Nacional también ha escrito cinco novelas: El inspector que ordeñaba vacas (2013), La vida entre las cuerdas (2015), El río guardó silencio (2017) Moroloco (2019) y Biografía de tu ausencia (2021).

