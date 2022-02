Muere Ivan Reitman, director de 'Cazafantamas' y descubridor de Bill Murray

Ivan Reitman, el director detrás de comedias como Cazafantasmas y Pelotón chiflado, falleció a los 75 años. Reitman nació el 27 de octubre de 1946 en Komárno, Checoslovaquia, donde vivió hasta los cuatro años. Hizo su debut como director en 1971 con la película canadiense Foxy Lady, y luego siguió con películas como Cannibal Girls, Meatballs y Stripes. Sin embargo, sería su comedia paranormal de 1984 Cazafantasmas la que realmente haría de Reitman un nombre conocido. Protagonizada por personajes como Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson y Harold Ramis, Cazafantasmas fue un éxito crítico y financiero, y creó una base de fans dedicada que aún prospera hasta el día de hoy.

Cazafantasmas dio lugar a una secuela en 1989; entre las dos películas, Reitman dirigió la comedia Twins de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Se esperaba que la tan esperada secuela de eso, Trillizos, finalmente despegara a finales de este año con DeVito, Schwarzenegger y Tracy Morgan. Más allá de las películas antes mencionadas, Reitman dirigió películas como Kindergarten Cop y No Strings Attached con Natalie Portman y Ashton Kutcher. Su último largometraje fue Draft Day de 2014, protagonizado por Kevin Costner. Según The Associated Press, Reitman murió el sábado 12 de febrero en su casa en Montecito California. Tenía 75 años. Su familia confirmó la noticia y dijo que falleció plácidamente mientras dormía. Sus hijos Jason, Catherine y Caroline dijeron en un comunicado conjunto:

“Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida. Nos consuela que su trabajo como cineasta trajo risas y felicidad a innumerables personas en todo el mundo. Mientras lloramos en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre”.

Además de ser un director querido, Reitman fue un productor prolífico. Tuvo una mano extra en la mayoría de las películas que dirigió, y también produjo éxitos como Animal House, Space Jam y Up in the Air, que le valieron a Reitman una nominación al Oscar a la mejor película. Más recientemente, produjo Ghostbusters: Afterlife, la última entrega de la franquicia que ayudó a crear. Oportunamente, su hijo Jason lo dirigió y lo convirtió en un homenaje a lo que vino antes.

Varias décadas después de su carrera, Reitman todavía estaba trabajando en nuevos proyectos, y su fallecimiento será un duro golpe para muchos. Es un consuelo, entonces, que muchas de sus películas fueran comedias; si los fanáticos desean honrarlo ahora poniendo Ghostbusters o Twins, es probable que se rían a pesar de las tristes circunstancias. Ese es un legado impresionante para dejar, y el trabajo de Reitman con la franquicia de los Cazafantasmas contribuirá en gran medida a garantizar que su memoria perdure por muchos, muchos años más.

