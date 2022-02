La actriz Alicia Hermida ha fallecido esta mañana a los 89 años en una residencia de mayores de Villanueva de la Cañada (Madrid) en la que vivía junto a su marido, el también actor Jaime Losada.

La actriz Alicia Hermida ha fallecido a los 89 años, según ha informado la asociación de gestión de actores y bailarines AISGE y ha confirmado posteriormente la Unión de Actores.

Tal y como han señalado desde la AISGE en el tuit en el que daban la noticia, la intérprete ha fallecido en la residencia de mayores de Villanueva de la Cañada donde vivía con su marido, el también actor Jaime Losada.

[Urgente] La actriz madrileña #AliciaHermida, maestra y pionera del teatro en España y socia nº 1.619 de AISGE, ha fallecido esta mañana en una residencia de mayores de Villanueva de la Cañada a los 89 años. En ella vivía junto a su marido, el también actor Jaime Losada pic.twitter.com/ukFocAIqjz — AISGE (@aisge) February 9, 2022

Su personaje de la pizpireta "Valentina" en "Cuéntame cómo pasó", la devolvió a la actualidad y provocó que las generaciones más jóvenes conocieran su talento interpretativo.

Una carrera de prestidio

Alicia Hermida (Madrid, 1932) protagonizó en los últimos años otros títulos de la televisión pública española –comedias– como 'Stamos okupa2' y la olvidable versión española de 'Las chicas de oro', a cargo de Jose Luis Moreno, y con Concha Velasco, Lola Herrera y Carmen Maura en un inmejorable reparto.

El último trabajo de la actriz en televisión fue en un episodio de la primera temporada de 'Paquita Salas' (2016), la serie creada por Los Javis sobre una representante de famosos; Hermida hacía precisamente de la madre de la protagonista.

Alicia Hermida (Madrid, 1932- Madrid, 2022) debutó en el teatro en los años 50 y en cine con "Maribel y la extraña familia" (1960). "La casa de Bernarda Alba", "Bodas de sangre", "La zapatera prodigiosa", "Las brujas de Salem", "El diario de Ana Frank", "El retablillo de don Cristóbal" y "El maleficio de la mariposa" son algunos de los textos que forman parte de su trayectoria escénica. También representó la obra de Tennessee Williams "La gata sobre el tejado de zinc caliente" y en 1998 trabajó a las órdenes de José Tamayo en "Divinas palabras" de Valle-Inclán.

