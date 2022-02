Víctor Sandoval se ha vuelto protagonista. Después de atravesar una larga depresión en su vida, el periodista volvió a 'Sálvame' como colaborador y, ahora, ha dado un paso más allá sometiéndose al peligroso polígrafo de Conchita. Todo un reto que ha hecho que confesase algunos de los episodios que más le avergüenzan entre los que se encuentra un fracaso amoroso estrepitoso: cuando intentó ligar con Jorge Javier Vázquez. Una confesión que el colaborador ha hecho sin ningún tipo de pudor y a la que el presentador ha contestado con alguna cortapisa.

"Estamos ante una nueva era de Víctor Sandoval", aseguraba el presentador antes de formular la pregunta que, sin él saberlo, le llevaría a recordar el episodio en el que su compañero se le insinuó pretendiendo ligar con él. "¿Cuánto hace que no tienes relaciones sexuales?", le ha preguntado Jorge Javier, demostrando que las preguntas del polígrafo son cada vez menos censuradas, algo que contrasta con la reacción del programa a una de las respuestas de Víctor Sandoval.

"Llevo seis años, pero es cierto que ha habido sexo oral hasta 2018", ha confesado el invitado. "Completas desde 2016, y fue porque penetré yo sin querer. Se supone que era activo...", ha matizado después para sorpresa del presentador. "Pues la tendrías muy pequeña", ha comentado Jorge Javier. "Yo no la tengo pequeña, ya la viste...", ha confesado el colaborador. Una frase que dejó totalmente descuadrado a Vázquez que aseguraba que no recordaba haberla visto, algo que hizo que Sandoval diera detalles sin pelos en la lengua, lo que obligó al programa a cortarle el micrófono censurando sus palabras e ir a publicidad.

Tras la vuelta, más moderado, Sandoval continuó con su relato asegurando que se encontraban en el vestuario del gimnasio cuando todo ocurrió. Él salió de la ducha y se quitó la toalla para empezar a secarse delante del presentador, lo que Vázquez no consideró como un flirteo. "Ni me miró", explicó el colaborador. "Pues es que ni me di cuenta porque yo te conocía en aquella época. No me di cuenta porque si te hubiese visto nos hubiésemos enrollado", confesaba el presentador, a lo que Belén Rodríguez dejó caer que "nunca es tarde". Y es que ahora, ambos están solteros.

