Los nervios pueden jugarnos una auténtica mala pasada y eso es precisamente lo que le ocurrió a Magdalena, tía de Bernardo Pantoja, en su visita a 'Sálvame'. La mujer había sido señalada como causante de la filtración de algunas fotografías del padre de Anabel durante su estancia en el hospital, donde se encontraba ingresado. Para desmentirlo, se quiso someter al polígrafo donde se le preguntó directamente por el origen de estas fotografías, pero el resultado no fue de su agrado. Después de una tarde intensa, con la entrada de Anabel Pantoja vía llamada telefónica pidiendo respeto a su tía abuela, Carlota Corredera se ha dispuesto a revelar los resultados del polígrafo.

La pregunta era directa: "¿Habéis hecho tú, o tu marido, la foto que se ha filtrado de Bernardo Pantoja en el hospital?". La respuesta sencilla: "no". Antes incluso de conocer el veredicto, Magdalena comenzó, angustiada, a pedir a la dirección del programa que confirmara que ella había vendido algo. "No lo vendiste porque no se llegó a negociar", se oía que comentaba Gema López por lo bajo. Algo que desmintió la dirección. Pero el veredicto terminó de desatar la angustia de Magdalena: "miente". Una palabra que rompió por completo a la tía de Bernardo Pantoja: "Lo juro por mis hijos, que yo me caiga aquí redonda al suelo, por favor lo pido, eso no puede ser".

Angustiada, Magdalena comenzó a defenderse sosteniendo que ella no había sido quien había hecho la foto. "Conchita, vuélvemelo a hacer, por favor te lo pido. Esas cosas no me las hagáis, por Dios", reclamaba destrozada mientras Conchita respondía que le había repetido la pregunta "muchas veces" y el veredicto era acertado. La reacción de Magdalena descolocó a Carlota Corredera y todos los colaboradores que la pedían calma. Rafa Mora se levantaba a darla una botella de agua mientras la calmaba, y la presentadora la pedía que la escuchara sin éxito. "Yo no había ido a la habitación y ya estaban hechas las fotos", gritaba en el plató, "a mi sobrino no, es sagrado". "Si lo llego a saber no vengo", añadía. Casi impertérrita, Carlota Corredera la insistía en que se calmara y pedía a todos silencio mientras intentaba seguir con el programa. Así, le decía a Magdalena que había un paparazzi que afirmaba que le llegaron las fotos al poco tiempo de que ella saliera del hospital. "Que lo demuestre", pedía.

Una escena que desataba las críticas de los espectadores en redes. "Qué necesidad tenéis de hacer sufrir a una señora de esa edad con un polígrafo que le va a dar un infarto por vuestra culpa", aseguraba un usuario a través de Twitter. "Haciendo gala de su doble filo, luego te pones la bandera del feminismo, clasista eso sí, alguna mujeres no pasa nada por machacarlas en directo", añadía otro. "No me está gustando un pelo el trato hacia esta mujer. La mujer está fatal y es evidente que no ha vendido la puta foto. Esto es inaceptable, Sálvame", reclamaba otro.

Esto llegaba después de que Anabel criticara a Magdalena pidiendo que se respete a su padre, el cual está grave en el hospital aunque ha preferido mantener el "diagnóstico privado": "Si esta mujer quiere llevarse un dinero, que se lo lleve", añadiendo que "si tanto quiere a su sobrino, que le hubiera comprado muchas cosas que le hacen falta con el dinero de los 'Deluxe'". "El problema es que prefiero hacer cuatro bailes y no ir como tú poniendo verde a la gente, sinvergüenza", le espetó Anabel mientras que su tía abuela la increpaba por haber hablado ella mal de su padre "a espaldas". Una bronca que Carlota cortó rápido alejando el teléfono de Magdalena.

Finalmente, la situación hacía que la pariente de Anabel, sobrepasada, tuviera que irse del plató. "Magdalena ha tenido que abandonar el plató, creo que ha tenido una crisis de ansiedad. Nosotros y los servicios médicos hemos decidido que abandone el plató y esta reacción no es lo que esperaba el programa en ningún momento. Claro, Conchita se ha quedado con mal cuerpo, pero nos estaba explicando que a realizando esta pregunta hasta en seis ocasiones".

