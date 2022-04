¿Pascua? ¿Semana Santa? Eso ha quedado ya atrás. La única fiesta que merece la pena celebrar hoy es, en lo que a mí respecta, el próximo estreno de The Batman en HBO Max.

Todo sobre el estreno de 'The Batman'

Series HBO Max 2022: los mejores estrenos recomendados del año



Dirigida por Matt Reeves, que también coescribió el guión con Peter Craig, The Batman sorprendió al público y a la crítica. En esta ocasión, le toca a Robert Pattinson ponerse la máscara como el multimillonario solitario convertido en vigilante conocido como Bruce Wayne. Y, en lugar de una damisela en apuros, la protagonista femenina es Zoe Kravitz, que protagoniza junto a Pattinson el papel de Catwoman, una ladrona y camarera de club nocturno que se cruza con el Sr. Wayne.

Protagonizada también por Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell, The Batman consiguió impresionar, incluso después de que la franquicia de Zack Snyder y Ben Affleck hiciera que muchos juraran no ver las películas de DC para siempre. Si no tuviste la oportunidad de ver The Batman en los cines, ahora es tu oportunidad de verla en casa. Sigue leyendo para la hora de estreno de The Batman en HBO Max.

'The Batman': hora de estreno en España

La película, que sigue los pasos del vigilante de Gotham en su segundo año combatiendo el crimen, llega al servicio de streaming 45 días después de su estreno en cines. En España, si la plataforma sigue la línea del resto de estrenos, The Batman estará disponible en torno a las 9 de a la mañana en HBO Max.

