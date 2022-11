Las plataformas nos ofrecen uno de los entretenimientos más placenteros para disfrutar en el hogar. Sea en televisor o dispositivos electrónicos, tener un rato para poder descansar bajo las mantas, solos o en compañía de amigos o familiares, de una buena película o serie es un gusto. Sin duda, este hábito se ha convertido en uno de los que más nos ha acompañado durante lo peor de la pandemia y ahora no podemos (ni queremos) renunciar a ello. Por eso, cada semana encontramos algún momento para localizar títulos que nos emocionen, entretengan y diviertan en función de nuestro de estado de ánimo.



Los proveedores de streaming lo saben y han convertido sus catálogos en unos listados muy competitivos en los que se suceden estrenos de lo más interesantes en combinación con el rescate de clásicos y otras ficciones y documentales que nos puedan atraer como posibles suscriptores. Uno de los que ha demostrado que quiere estar en primera línea con sus películas y series originales y las incorporaciones a su catálogo es HBO Max, que puede enorgullecerse de tener algunas de las mejores producciones de televisión de los últimos años, como pueden ser Juego de Tronos, Los Soprano o Friends. Pero es que también incluye, tras un reciente acuerdo de distribución, el estreno en exclusiva de las ficciones de Warner Studios.

Con esta carta de presentación, no nos extraña que los espectadores se hayan rendido ante la oferta de HBO Max y, para que todos sus usuarios no pierdan detalle de los contenidos que ofrece, desde hace algún tiempo hemos ido recopilando algunos de los mejores estrenos de HBO en 2020 y 2021. De hecho, hemos dedicado hasta artículos específicos para aquellas películas y series que más expectación han generado, como es el caso de And Just Like That o Killing Eve.

Por ello, para que no te pierdas una sola propuesta, puedas elegir la que más te guste y estés siempre al día de las últimas joyas en incorporarse al catálogo o de cuándo puedes ver la última temporada de tu ficción favorita, en esta ocasión os ofrecemos una completa selección de las mejores series de HBO Max en este 2022. Como suele ser habitual, desde el equipo de Diez Minutos TV ofreceremos las actualizaciones más recientes de esta lista, de lo más nuevo a lo más antiguo