Los amantes de la bicicleta deben estar frotándose las manos porque su época del año favorita está a punto de empezar. Como cada verano, las tres grandes rondas ciclistas se suceden entre los meses de julio y agosto y la primera cita llega con el Tour de Francia. La Grande Boucle comienza el viernes 1 de julio con el arranque de la Etapa 1 en Copenhague (Dinamarca), donde asistiremos a una contrarreloj individual de 13.2 km.

El Tour de Francia, considerada la carrera ciclista más importante del mundo, plantea un reto para este 2022, destronar al vencedor de los dos últimos años, Tadej Pogačar. El esloveno busca vestirse de amarillo en París por tercera vez consecutiva y seguir peleando contra la historia. Pero para lograrlo, el UAE Team Emirates tendrá que desplegar su mejor estrategia contra los otros 22 equipos, en los cuales contamos hasta 17 corredores españoles.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🚴‍♂️UAE



🌟Jefe de filas: Tadej Pogacar



A los 23 años busca romper todos los récords de precocidad de la carrera y lanzarse en busca de su tercer Tour consecutivo



¿Quién para al esloveno?#TDF2022 #TourRTVE https://t.co/eFrCmJ5iyt pic.twitter.com/1JANgkUNQY — Ciclismo en RTVE (@ciclismortve) June 29, 2022

Tour de Francia: dónde ver en España la competición que abre la temporada de ciclismo

El Tour de Francia de 2022 volverá a estar ligado, un año más, a Televisión Española. La cadena pública nacional apuesta de nuevo por el mejor ciclismo con una amplia cobertura de la cita gala, garantizando la emisión de todas las etapas, que abarcan desde el 1 al 24 de julio. Para ello, el ente público repartirá sus conexiones en directo entre su cadena principal, La 1, y las retransmisiones de TDP y RTVE Play.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🚴‍♂️ El Tour de Francia está a la vuelta de la esquina... ¡Desde este viernes vive la emoción de la mayor competición ciclista en RTVE! pic.twitter.com/aUWtfI7KTR — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 27, 2022

Además, toda la información diaria estará también disponible en la web de RTVE, donde incluyen las últimas noticias, etapas, recorridos, curiosidades, ediciones anteriores y hasta datos históricos de la competición para que los verdaderos fanáticos del Tour de Francia no pierdan detalle.

Tour de Francia: etapas, recorrido y horarios

Etapa 1 (viernes 1 de julio): Copenhague - Copenhague. Contrarreloj individual. 13.2 km. (La 1, 17.10 h.)

Etapa 2 (sábado 2 de julio): Roskilde - Nyborg. Llana. 202.5 km.

Etapa 3 (domingo 3 de julio): Vejle - Sønderborg. Llana. 182 km. (Fin de las etapas danesas)

Etapa 4 (martes 5 de julio): Dunkerque - Calais. Media montaña. 171.5 km.

Etapa 5 (miércoles 6 de julio): Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut. Media montaña. 157 km.

Etapa 6 (jueves 7 de julio): Binche - Longwy. Media Montaña. 220 km.

Etapa 7 (viernes 8 de julio): Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles. Montaña. 176.5 km.

Etapa 8 (sábado 9 de julio): Dole - Lausanne (Suiza). Media montaña. 186.5 km.

Etapa 9 (domingo 10 julio): Aigle (Suiza) - Châtel Les Portes du Soleil. Montaña. 193 km.

Etapa 10 (martes 12 de julio): Morzine Les Protes du Soleil - Megève. Media montaña. 148.5 km.

Etapa 11 (miércoles 13 de julio): Albertville - Col du Franon Serre Chevalier. Montaña. 152 km.

Etapa 12 (jueves 14 de julio): Briançon - Alpe D'Huez. Montaña. 165.5 km.

Etapa 13 (viernes 15 de julio): Le Bourg D'Oisans - Saint-Étienne. Llana. 193 km.

Etapa 14 (sábado 16 de julio): Saint-Étienne - Mende. Media montaña. 192.5 km.

Etapa 15 (domingo 17 de julio): Rodez - Carcassonne. Llana. 202.5 km.

Etapa 16 (martes 19 de julio): Carcassonne - Foix. Media montaña. 178.5 km.

Etapa 17 (miércoles 20 de julio): Saint-Gaudens - Peyragudes. Montaña. 130 km.

Etapa 18 (jueves 21 de julio): Lourdes - Hautacam. Montaña. 143.5 km.

Etapa 19 (viernes 22 de julio): Castelnau-Magnoac - Cahors. Llana. 188.5 km.

Etapa 20 (sábado 23 de julio): Lacapelle-Merival - Rocamadour. Contrarreloj individual. 40.7 km.

Etapa 21 (domingo 24 de julio): Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées. Llana. 116 km.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io