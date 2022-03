Mediaset España ficha a Diego Losada con un contrato de larga duración con el grupo mediático.

El periodista y presentador iniciará su andadura en la cadena con el programa de actualidad En boca de todos, que próximamente se estrenará en Cuatro.

El periodista se suma al plantel de presentadores del grupo con un contrato de larga duración para conducir próximamente este nuevo espacio diario informativo y de análisis.



Tras años de experiencia a través de una dilatada trayectoria profesional en televisión, Mediaset España ha fichado al periodista Diego Losada para su debut en el grupo como presentador de En boca de todos, un nuevo programa diario de actualidad en desarrollo para Cuatro.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

.@DiegoLosadaTv se incorpora a Mediaset España para presentar en Cuatro el programa de actualidad 'En boca de todos' https://t.co/YnVBU2mQd2 — Mediaset España (@mediasetcom) March 9, 2022

El nuevo espacio, producido por Producciones Mandarina, perteneciente a Mediterráneo Mediaset España Group, se estrenará próximamente de lunes a viernes en directo. Bajo la batuta de Diego Losada, En boca de todos acercará a los espectadores las principales noticias sobre política y sociedad más comentadas del día, contextualizándolas a través de un nutrido equipo de expertos y colaboradores que aportarán una visión clara y concreta de cada uno de los temas que dominan.





Diego Losada: el fichaje estrella de Mediaset



Licenciado en Periodismo, Máster en Periodismo de Televisión (URJC-TVE) y Máster en Comunicación Política y Empresarial (UCJC), Diego Losada (A Coruña, 1985) comenzó su andadura profesional en TVE en el año 2009, dentro del equipo de redacción de La Noche en 24 horas y desde entonces ha ejercido como reportero y presentador de distintos formatos informativos de RTVE, entre ellos el Matinal del Telediario de La 1 durante tres años. En 2017 comenzó una nueva etapa en Telemadrid, donde presentó programas de entretenimiento y especiales. Un año después regresó a TVE para protagonizar una ascendente carrera en el ente público que le ha llevado a ponerse al frente de grandes formatos como España Directo, La Mañana (del que fue subdirector y presentador), Informe Semanal, La tarde en 24 horas, La Noche en 24 horas y, desde el pasado año y hasta la fecha, como presentador del Telediario de La 1 de Fin de Semana.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Losada, que en 2010 recibió el Premio de Periodismo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combina su labor periodística con la docencia, la asesoría en comunicación y las colaboraciones en diferentes medios de comunicación. En su faceta más personal, es integrante de la banda de rock “Durden”.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io