Los concursantes de 'Playa Fatal' han vivido unos días muy duros, y es que pese a intentarlo en numerosas ocasiones no eran capaces de conseguir hacer fuego. Por este motivo, cuando Anuar Beno consiguió prender la llama en tan solo tres minutos y sin la ayuda de ninguno de sus compañeros, comenzaron a saltar todas las alarmas. Tanto es asó que el programa ha decidido reunirlos a todos para aclarar lo sucedido y determinar si realmente se hizo trampa.

Los habitantes de 'Playa Royale' han confesado que ellos en su momento tardaron tres días en lograrlo. Alejandro Nieto, que fue quien consiguió hacerlo con ayuda de algunos de sus compañeros, ha confesado que a él le sorprendió mucho que Anuar lo lograse solo. "A mí me extraña mucho, estábamos hablando y a los cinco minutos, que eso no se hace en cinco minutos, empezó "¡Fuego, fuego, fuego!", ha indicado.

Tras esto, el hermano de Asraf ha tenido la oportunidad de defenderse asegurando que no hizo trampas en ningún momento. "Seguí el consejo de Alejandro que necesitaba más grosor y con ayuda del viento prendió esa llama", ha explicado dejando claro que nunca se saltó las normas. Unas declaraciones que Lara Álvarez ha puesto en duda realizando una cronología sobre cómo ocurrieron los hechos.

"Os encendimos las espirales anti mosquitos y cinco minutos más tarde Anuar , que estaba en la valla con Alejandro y Tania, se marcha. En ese momento, Anabel le dio un bajón y tres minutos después de dejar la valla Anuar le dice a sus compañeros que tienen fuego", ha desvelado la presentadora mostrando su asombro al ver la rapidez con la que había sucedido todo. "Anabel, ¿lloraste para desviar la atención?", le han preguntado directamente, a lo que la colaboradora ha respondido de manera tajante que no, dejando claro que se encontraba mal y que no sabía que mientras Anuar estaba intentando hacer fuego.

Por su parte, Kiko Matamoros ha intentado dar su opinión asegurando que no encuentra pruebas suficientes para acusarlo. Sin embargo, los Royale parecen no tenerlo tan claro, y es que la mayoría de ellos han aclarado que siguen pensando que hizo trampa. "La organización ha decidido que tenéis 24 horas para volver a hacer fuego", les ha explicado Lara Álvarez.

Por su parte, el cuñado de Isa Pantoja ha desvelado está de acuerdo. "No me preocupa, si conseguí hacerlo una vez lo haré otra, ya sé cómo se hace", ha asegurado. Unas palabras que parecían indicar que realmente no hizo trampas. Sin embargo Carlo Sobera ha desvelado más tarde un detalle en plató que parece dejar claro qué fue lo sucedido. "Desde la organización me han informado de que al revisar las cámaras los anti mosquitos no se encontraban en su sitio", ha indicado el presentador haciendo ver que esto es lo que podrían haber utilizado para hacer fuego.

