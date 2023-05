'Supervivientes': repasamos los momentos más polémicos de su historia

En 2017 vivimos un momento muy especial en 'Supervivientes' después de que Sandra Berneda decidiese echar a Leticia Sabater del plató debido a que esta no dejase de discutir con Lucía Pariente. Sin embargo, parece que no le sentó nada bien y terminó haciéndole una 'peineta' a la presentadora cuando las cámaras no le grababan.