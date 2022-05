En el último programa de ‘MasterChef’ no hubo ningún expulsado, pero en estas cocinas todo puede pasar. Esta semana los aspirantes tendrán que enfrentarse a un cocinado con ingredientes homenajeados en las anteriores ediciones y alimentos del futuro; a un menú solidario para 100 voluntarios de Médicos Sin Fronteras con dos chefs internacionales; y a la elaboración de un clásico de la cocina inglesa con harina trigo.

Alimentos del futuro, reto solidario e internacional y cocina inglesa

En la primera prueba de la noche, los aspirantes de ‘MasterChef’ se enfrentarán a una Caja Misteriosaque esconde nueve ingredientes que han recibido un homenaje en las ediciones anteriores del talent. Deberán cocinar un plato con, al menos, seis de los ingredientes de la caja y tendrán que añadirle un novel food. Estos nuevos alimentos, o alimentos del futuro, que no se consumían en Europa antes del año 1997, se elaboran mediante un procedimiento que no se ha utilizado previamente o a partir de ingredientes o materias primas nuevas. Okra, verdolaga, enoki, ube morado, maitake y nopales son algunos ejemplos.

Para demostrar que no es imposible, el jurado invitará a los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas (3 soles Repsol) y recompensará el trabajo de los tres mejores con el pin de la inmunidad. Con sus platos tendrán que conquistar el paladar de Carla, Olivia y Alexia, de ‘MasterChef Junior 9’; Aurora, ganadora de ‘MasterChef Junior 8’; Lu, ganadora de ‘MasterChef Junior 7’; y Albert, de ‘MasterChef Junior 7’.

La prueba de exteriores

En la prueba de exteriores, el talentse une a los millones de voluntarios de Médicos Sin Fronteras para celebrar el 50º aniversario de la ONG, que ofrece asistencia médica y ayuda humanitaria en los lugares más devastados del planeta. Los aspirantes darán de comer a 100 personas, que representarán a los más de 50.000 trabajadores y seis millones de socios con los que cuenta esta ONG en todo el mundo.

Servirán dos menús internacionales: un equipo hará viajar a los comensales al Líbano, de la mano del chef Basem Alawartany, y el otro recorrerá la gastronomía de Sudáfrica, junto al chef Jan Hendrik van der Westhuizen(1 estrella Michelin). Por primera vez en la historia de ‘MasterChef’, los aspirantes trabajarán a las órdenes de dos chefs internacionales y solo se comunicarán con ellos en sus lenguas maternas: árabe y afrikáans, respectivamente. Joan Manuel Serrat, socio y colaborador de Médicos Sin Fronteras, visitará a los aspirantes durante el cocinado.

Una prueba con Belén López

Este lunes llega el cuarto programa de #MasterChef10 con la visita de nuestra @belenlopezac ✨ ¡Os esperamos a las 22:10h en @La1_tve! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/7iCyfdl72c — MasterChef (@MasterChef_es) May 7, 2022

De vuelta al plató, el protagonista del último reto de la noche es un ingrediente indispensable en la cocina occidental, que se utiliza para elaborar platos dulces y salados: la harina de trigo. Los delantales negros se enfrentarán a un plato básico de la cocina inglesa, como es el yorkshire pudding with gravy and roast beef. Es una mezcla entre pan y una masa ligera de bollería, parecido a un soufflé, con una textura mucho más tierna. La actriz y cantante Belén López, finalista de ‘MasterChef Celebrity 6’, se pondrá la chaquetilla para participar en el reto

