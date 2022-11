El veredicto fue relativamente fácil para los jueces ya que todos los aspirantes cumplieron con lo que pedían salvo María Zurita. Nico Abad bordó sus dos elaboraciones, Pepe Barroso sorprendió gratamente a Jordi, y Lorena Castell mezcló sus técnicas sin sentido, pero las tenía. Sin embargo, Zurita no entendió del todo la prueba porque no sabía que las técnicas vanguardistas eran obligatorias y no hizo ninguna. Al darse cuenta, no pudo contener las lágrimas, siendo consciente que sería la siguiente expulsada.



“Me habían dicho que era duro, pero no tanto. Me siento muy orgullosa y esto ha sido un gran logro”.