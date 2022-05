En las 9 ediciones previas de MasterChef, se han visto multitud de situaciones: lágrimas, caídas, risas, alegría, momentos reivindicativos, discusiones e incluso algún desplante. Aún así, la décima edición será recordada como la primera en la que los jueces cancelan una prueba. Y es que los aspirantes no supieron desenvolverse con diferentes recetas con huevo y acabaron con la paciencia de Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

"Cada equipo va a competir en una fila y según vayáis terminando la elaboración, daréis paso al compañero. Por relevos". Los 4 afortunados que empezaron la carrera fueron Josie, Teresa y Luismi. Y la elaboración protagonista fueron los huevos benedict. El bombero repitió la elaboración 4 veces y terminó sacando de quicio a los jueces y sus compañeros. "Me está poniendo un poco histérica", llegó a confesar María Lo.

La rapidez de Josie con el primer plato, le otorgó a Jokin una ventaja de tiempo. El aspirante vasco fue el primero en comenzar con la quiche y aunque no trabajó excesivamente veloz, consiguió el aprobado de los jueces. Tras la quiche, llegó el turno para el suflé de queso emmental. Y con ello, el protagonismo para Patricia, Julia y María Lo. El tercer equipo confiaba en que la gaditana recortara tiempo e hiciera un suflé en pocos minutos. Pero no fue así. Mientras que Patricia elaboró el plato rápido y con un resultado espectacular, Julia y María Lo no dieron con la tecla.

Las dificultades de las recetas anteriores fueron un juego de niños comparadas con los problemas para hacer el flan. David llegó el primero a esta última estación. Pero el caos dominó su cocina, e incluso, fruto de los nervios, se le olvidaron los huevos en su primer intento para hacer este postre. Adrían fue el segundo en arrancar, pero tras varios intentos no conseguía darle cuerpo al flan, que siempre se le deshacía al sacarlo del horno. Por su parte, Verónica empezó la última de los 3 y parecía que iba a remontar todo el tiempo perdido por Luismi y María Lo. Pero tampoco tuvo suerte y no consiguió en sus dos intentos dar con el flan perfecto.

En este punto, y tras varias horas de cocinado, los jueces tomaron la decisión inédita: la prueba quedaba cancelada. Y es que Samantha, Jordi y Pepe no podían creer la multitud de fallos y la reiteración de los mismos en todas las elaboraciones. "No habéis sabido hacer un triste caramelo. Y os recuerdo que esto es MasterChef". Con todo ello, el jurado decidió que no había ningún equipo ganador, pero fueron más allá: Luismi, Adrián, David y María Lo llegarían a la prueba de exteriores con delantales negros.

Último reto de la noche y dos de los delantales negros seguían teniendo el codiciado pin de la inmunidad, David y María Lo. Para Adrián, el único de su equipo que se jugó su plaza en el concurso, fue la primera vez que se enfrentaba a la prueba de eliminación.

Cada uno de ellos tuvo que robar cinco ingredientes a otro, ¡a la cara! La mayoría intentó ayudar, no fue el caso de Julia, que dejó a David sin palabras. "Te voy a matar", aseguraba el asturiano desesperado. Adrián fue el único que se quedó con todos los ingredientes. En esta ocasión, los aspirentes tuvieron que hacer un plato de pasta fresca.

Aunque parecía sencilla, no fue una prueba fácil para los aspirantes. De hecho, David fue el primero en hacer uso de su pin de la inmunidad: "No he terminado de emplatar el segundo". También María Lo, que lo tenía claro desde antes de terminar: "Me ha salido fatal la plasta". De ahora en adelante, Verónica es la única que podrá disfrutar de las ventajas del pin.

Los aspirantes se quedaron de piedra al escuchar el veredicto final: Patricia y Teresa, las dos tuvieron que abandonar la competición. ¿Qué llevó a los jueces a tomar esta dura decisión?: "Creo que habéis hecho los peores platos de esta prueba con diferencia, no había gusto, no había sabor"

