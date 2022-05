La Voz Kids vuelve a resonar más fuerte que nunca en Antena 3. La cadena estrena la nueva edición del talent show, más potente que nunca, este viernes a las 22:00 horas. Una gran temporada que se presenta como la mejor edición de ‘La Voz Kids’ de la historia.

Presentado por Eva González, La Voz Kids regresa con un renovado equipo de coaches y arranca su tercera edición en Antena 3 después de haberse consagrado como un éxito de audiencias tras convertirse la pasada temporada como talent más visto de la televisión.

David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López serán los coaches de esta potente edición de ‘La Voz Kids’ que promete más emoción, más espectáculo y mucho más talento. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que ya están preparados para hacer girar sus sillas en las Audiciones de Ciegas de ‘La Voz Kids’ y empezar a formar sus equipos.

Todos ellos ya conocen el formato, sin embargo, será la primera vez para Aitana y Sebastián Yatra como coaches después de haber sido Asesores en anteriores ediciones. David Bisbal continúa en esta versión del talent show, a la que se suma Pablo López después de haber pasado por la versión de adultos de ‘La Voz’ anteriores.

‘La Voz Kids’, el talent show más visto de la televisión

Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, ‘La Voz Kids’ fue en su anterior edición líder de la noche de los viernes, arrasando con espectaculares datos de audiencia en cada entrega. En su última edición, el programa mantuvo un increíble 20% de cuota de pantalla con una media de 2.164.000 espectadores.

El formato ‘La Voz’ sigue más vivo que nunca. En su pasada edición, el programa consiguió liderar la noche de los viernes con una diferencia de 6 puntos frente a su competidor. Además, el programa mantuvo excelentes datos entre los niños (22,7%) y los jóvenes (24,5%).

