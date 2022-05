Películas Netflix 2022: los estrenos más recomendados del año

Aitana Ocaña es una joven muy válida para todo. Si nos conquistó con su voz y sus grandes hits que arrasan en las discotecas, ahora la joven quiere dar otro salto en su carrera como actriz. La ex concursante de 'OT' anunciaba a través de sus redes sociales que va a participar en su primera película. Este film será una comedia romántica producida por Netflix cuyas cámaras han empezado a funcionar hoy mismo en Madrid, donde rodarán durante las próximas siete semanas.

La película es un remake de la comedia romántica francesa 'Tras la pared', protagonizada por Mélanie Bernier y Clovis Cornillac. En esta versión española, que cuenta con la dirección de Patricia Font, ganadora del Goya a mejor cortometraje de ficción por Café para llevar, la cantante interpretará a una pianista que se prepara para una audición muy importante.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Con muchas ganas y mucha ilusión de protagonizar mi primera peli @netflixes ¡Empezamos!", escribía la joven ofreciendo en su última publicación de Instagram un pequeño adelanto de su personaje. Una pianista y un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio están separados por una sola pared, ¿serán capaces de convivir sin tirarse los tratos a la cabeza? Una comedia romántica perfecta para disfrutar con amigos o con tu pareja.

No solo tiene esta oferta como actriz Aitana Ocaña. También la joven ha participado en otro proyecto, esta vez en Disney+ España. Se trata de la serie 'La última', una historia de ambición y amor ambientada en el mundo del boxeo protagonizada por Miguel Bernardeau, su pareja en la vida real.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io