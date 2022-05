La vida y trayectoria de Ángel Nieto, el piloto español con mejor palmarés de la historia en nuestro país con 12+1 títulos mundiales, serán los ejes que articularán la serie documental ‘Ángel. Cuatro vidas’. A través de documentos inéditos y testimonios de familiares, compañeros de circuito y amigos, el documental aborda la faceta familiar del piloto, su trayectoria profesional, su labor como director de equipo y comentarista televisivo y su alto concepto de la amistad. La docuserie se estrenará en exclusiva en el próximo 30 de junio en España antes de su emisión en abierto en Mediaset España.

A lo largo de sus cuatro capítulos, ‘Ángel. Cuatro vidas’ abordará los cuatro pilares de la vida del 12+1 campeón del mundo: el de Ángel Nieto como pareja y padre, con testimonios de su mujer y su hijo Hugo; el de deportista de élite, con un repaso a la fulgurante carrera que construyó con tesón, audacia e ideas claras; el de director de equipo y comentarista deportivo, una labor que llevó a cabo en el paddock tras su retirada, a la que también imprimió su inconfundible personalidad; y el del Ángel amigo, en el que las personas que mejor le han conocido le ofrecerán una emotiva despedida y el compromiso de mantener viva su historia.

A través de entrevistas con familiares como su mujer, Belinda, y el hijo que tuvieron en común, Hugo; compañeros de profesión como Marc Márquez, Giacomo Agostini y Jorge Martínez ‘Aspar’ (ocho, 15 y cuatro veces campeones del mundo de Motociclismo, respectivamente), Emilio Alzamora (una vez campeón del mundo y actual manager de Marc Márquez) y Carlos Cardús (piloto en el equipo de Ángel Nieto); los comentaristas Dennis Noyes y Melisa Jiménez; el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, y el editor y organizador de carreras Jaime Algersauri; y amigos personales de Ángel, como el piloto Toñejo Rodríguez, los productores José Manuel Lorenzo y Pino Sagliocco y los empresarios Ricardo Urgell y Juan Palacios; y con grabaciones y documentos inéditos de su archivo personal y deportivo, ‘Ángel. Cuatro vidas’ irá descubriendo en cada entrega la persona que habitó tras el icono que el mundo conoció.

