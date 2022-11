La familia García Loyola vuelve a reunirse en la tercera entrega de la saga Padre no hay más que uno para celebrar la Navidad. Eso sí, como todo lo que hace este particular clan, no pueden ser unas celebraciones normales. Padre no hay más que uno 3 arranca justo antes del período navideño, cuando toca preparar la decoración de la casa para embriagarse de ese ambiente festivo. Pero en plena tarea, los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario.

