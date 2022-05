Esmeralda Pimentel se estrenaba en 'El Hormiguero' y daba una de las lecciones más importantes para la sociedad. La actriz mexicana es un poco desconocida por el público español pero al otro lado del charco su popularidad es inmensa. A su espalda no solo tiene tiene un extenso currículum profesional, sino que también esconde una intensa y mediática vida personal.

Lo que más ha llamado la atención de su entrevista ha sido un discurso muy emotivo, y a la vez firme, sobre el físico. No solo ha querido hacer esa reivindicación en el programa, también la joven ha hecho un alegato en sus redes sociales. La actriz mexicana ha hablado, con total naturalidad, sobre el rechazo que sufrió cuando decidió cortarse el pelo.

Esmeralda Pimentel lleva ahora un corte 'pixie' que le favorece muchísimo y no puede estar más satisfecha con el look, pero no siempre ha sido así. La actriz le confesaba a Pablo Motos que debido a este corte de pelo no era aceptada para diferentes papeles: "Cambié mi perfil como actriz por completo. No tenía conciencia de la cantidad de comentarios que iba a recibir. Fue como que para el papel para el que me querían, ya no encajaba". Esmeralda recibió bastantes comentarios dañinos por su el look que al principio no encajaba nada bien.

"Atrévete a hacer eso que te da miedo porque te va a llevar a conocer una parte de ti maravillosa, porque hay que intentar ser honestos con nosotros mismos", remataba la actriz arrancando un gran aplauso por parte del público y todo el equipo de 'El Hormiguero'.

