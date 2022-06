Carmen Borrego no dudó en mostrar lo dolida que estaba con Rocío Carrasco después de que hiciese unas declaraciones sobre la boda de su hijo. La colaboradora confesó estar muy dolida tras ver que la persona a la que considera una hermana no estaba con ella en un día tan importante para ella y para su familia. Ahora, después de que haya pasado un tiempo desde este conflicto, la hermana de Terelu Campos ha decidido pronunciarse de nuevo sobre este asunto dejando claro qué ocurrió realmente.

La colaboradora ha reconocido a sus compañeros de 'Sálvame' que días antes de la ceremonia Rocío Carrasco le llamó para explicarle que finalmente no podría acudir al enlace. "Oye gorda, acabo de llegar a Madrid, he estado toda la semana fuera. Seguramente después de cenar apareceremos", fueron las palabras que la hija de Rocío Jurado le dijo según Carmen Borrego.

Telecinco

La hija de María Teresa Campos ha intentado mostrarse muy comprensiva con ella confesando que comprende su postura porque no tuvieron tiempo para prepararse para la boda. "Una boda no es como ir a una cena, necesitas un tiempo de preparación", ha indicado. Sin embargo, parece que lo que realmente le dolió fue que, aunque en un principio le dijo que intentaría pasarse tras la cena, finalmente no apareció en ningún momento. "Me duele, sí", ha explicado dejando claro que eso no significa que esté enfadada con ella.

Por su parte, Rocío Carrasco ha intentado quitarle hierro al asunto dejando claro que para ella es su hermana. "Me sabe mal si le he ocasionado un dolor. No busquéis porque no hay nada. Está todo perfecto". ha asegurado la madre de Rocío Flores asegurando que su relación con la familia Campos sigue igual que siempre, algo con lo que está totalmente de acuerdo Carmen Borrego, que ha recalcado que el hecho de que algo le doliese no implica que la relación entre ellas ya no sea la misma.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io