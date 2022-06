Pablo Motos ha vivido uno de sus mayores sustos en 'El Hormiguero'. Tras hacerle una entrevista a Óscar Casas, el presentador ha querido sorprender a su invitado preparando una escena de acción en la que dos profesionales debían tirarse de una plataforma que simulaba un edificio a la vez que rompían un cristal y rodaban por unos toldos. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaban, y es que uno de los especialistas se ha quedado enganchado en uno de ellos y ha comenzado a arder.

"¡Cuidado! ¡Se ha quedado enganchado!", ha comenzado a decir una de las hormigas. "Menos mal que están los bomberos", ha confesado la otra mientras veía cómo estaban intentando apagarle el fuego a toda velocidad mientras el resto guardaba un gran silencio impactados por lo que acababa de suceder.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Todo bajo control! Nuestros bomberos, ambulancia y equipo de seguridad han actuado rápidamente con nuestros especialistas de acción que están preparados para todo #ÓscarCasasEH pic.twitter.com/OnPvKIj4LC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 23, 2022

Un momento de lo más preocupante que ha creado un ambiente de lo más tenso hasta que el especialista ha comenzado a explicar que se encontraba bien, intentando calmar al resto. "Todo bien. El pie se coló entre un tablón y el otro y nada, esperar. Tienen cara de susto los chicos", ha confesado intentando calmar a todo el mundo, y es que parece que no ha notado lo mucho que ha comenzado a arder.

Sin duda, un accidente que ha dejado muy mal cuerpo a Óscar Casas y a todos los presentes. "La escena ha pasado de ser de ficción a ser real y acojonarnos a todos", ha indicado Pablo Motos mientras el especialista lamentaba lo sucedido.

Antena3

Tras esto, y después de despedir a Óscar Casas, el presentador ha intentado seguir con la tertulia de cada jueves. Sin embargo, todavía seguía teniendo el miedo en el cuerpo. "Durante ese tiempo ha tenido que mantener la respiración", ha indicado explicando que los especialistas deben hacerlo mientras hay fuego para que no se les meta en los pulmones, confesando que ha pasado un gran susto.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io