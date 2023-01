Esta noche 'El Hormiguero' tenía de invitados a Roberto Leal, Florentino Fernández y Laura Escanes para promocionar la nueva entrega de 'El Desafío' que se estrena mañana viernes 14 de enero. Aunque es un personaje público, Laura Escanes le ha reconocido a Pablo Motos que aún le cuesta el mundo de la tele. "Me sigue asustando, he entrado aquí nerviosa y estar en 'El Desafío' ha sido una decisión inmejorable. He estado como en mi casa...", y ha ido al programa para "callar bocas": "Me gusta que la gente pueda criticar pero demostrando siempre que puedo hacer cosas que me gustan".

Eran muchos los aplausos que se llevaban los invitados esta noche pero había alguien en el público que estaba más emocionado. Se trataba del novio de la catalana. "Te está aplaudiendo todo el mundo pero alguien un poquito más fuerte, sobre todo tu chico que está ahí arriba", le decía el presentador sacándole los colores a Laura Escanes.



Antena 3

Laura Escanes y Álvaro de Luna ya no se esconden. Fue con un vídeo de unos pocos segundos de TikTok donde la pareja confirmaba su relación. En este vídeo, la 'celebrity' aparece cantando la letra de la canción de 'Yonaguni' de Bad Bunny (que se ha convertido en tendencia en redes por la frase: y empezar el 2023 bien cab***). En concreto, canta: 'todas las noches, arrodillao' a Dios le rezo, para que antes de que acabe el año, tú me des un beso', y ahí es donde hace su aparición estelar el cantante.