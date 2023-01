Este jueves 12 de enero no se habla de otra cosa que no sea la nueva canción que ha lanzado Shakira. La colombiana ha creado un nuevo himno con el productor musical de moda, Bizarrap, que ha estallado. En este tema se habla sobre todo el 'salseo' con su ex, Gerard Piqué. Durante los algo más de 3 minutos y medio que dura la canción, la intérprete no para de lanzar pullas y mensajes subliminales referidos a Piqué, a su ruptura y también a la nueva chica que está con él, Clara Chía. Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los rostros conocidos los que han reaccionado a este 'temazo' de la artista, entre ellos Laura Escanes.

"Después de analizar en mi cabeza la sesión de Shakira tengo ciertas dudas y os las resumo", comenzaba poniendo en un storie la influencer. "Primero, me parece un temazo, se pega y me gusta en general. Segundo, me quedé en shock cuando lo escuché ayer. Ha sido directa no, lo siguiente. Para mi gusto tal vez demasiado. No sé", explica.

Instagram

Aunque dice que para ella es un "temazo", se pone en la piel de madre y la preocupación por los hijos de la pareja es real. "Pienso en los hijos. Y eso es lo que me tira atrás… solo por intentar protegerlos a ellos porque ya tienen una edad en la que evidentemente les van a decir cosas en el colegio… o ellos pueden ver y escuchar y ser conscientes de toda la movida y toda la guerra que hay entre ellos (y ya van tres canciones). No sé, pequeñas conclusiones y reflexiones que van pasando por mi cabeza". El asunto es delicado y mantiene a un mundo entero dividido entre el ex jugador de fútbol y la cantante.