Asraf y Katerina no es que se lleven muy bien en Supervivientes. Después de dos semanas compartiendo equipo, la reestructuración del pasado jueves provocaba que volvieran a quedar unidos, manteniendo las rencillas que habían estado germinando estos días atrás. Así, un coco que se había quedado pendiente de repartir, ha sido el detonante de una pelea entre ambos. Todo empezaba cuando Kat echaba en cara a Asraf de ser un falso puesto que "no me dices nada y luego en la Palapa me criticas por utilizar el agua para lavarme", le criticaba, algo que se veía que no era cierto y de lo que Asraf se defendía. En ese momento, Kat le criticaba que la atacara.

Telecinco

"Tienes un problema conmigo y la comida, miras cada bocado que cojo", decía la rusa; "si te lo comes todo, te lo tendré que decir. Si tú utilizas el agua de los demás, te lo tendremos que decir", se justificaba Asraf. Un punto en el que Manuel se metió en medio de la conversación, pasando a ser él el foco de la bronca: "Todo esto empieza por lo que ella quiere, ¿pero a ti qué más te da lo que ella quiera?".

"Porque yo llevo un cúmulo dos semanas viendo cosas que no me gustaban, y todo el grupo estaba en contra", le explicaba Asraf, a quien Manuel le calificaba de mandón y afán de protagonista, "yo no estoy juzgando hasta que no me lo hagas". "¿Entonces por qué sacas el tema para meter mierda?", le preguntaba Asraf, algo que Manuel negaba rotundamente señalando que era Katerina y Alma quienes le había dicho que era así. "Yo he tenido problemas con Alma, no contigo, ¿vais en pack?", le preguntaba Asraf, una frase que Manuel le echaba en cara.

Telecinco

La tensión entre ellos ha sido tal que Asraf ha roto a llorar dolido por Manuel: "Lo que me jode es que quieras mostrar cosas que no son", se explicaba el novio de Isa Pantoja, "me duele y la única manera que tengo de expulsarlo es así", añadía después de que Manuel se acercara a él asegurando que no le había atacado y que no era para tanto.

Al final los dos han podido hacer las paces tras lo que Asraf le ha agradecido a Manuel que le dijera lo que están diciendo de él por detrás. Unas lágrimas que Katerina ha criticado: "siempre hace lo mismo, se pone a llorar y dice 'me da mucha pena que luego lo ve Isa y es mi familia'".