En junio de 2019, Manuel quiso sentarse en el 'Deluxe' para hablar de la difícil relación que mantuvo con su padre, Chiquetete, y defenderse de las críticas que había recibido por acudir a su despedida. "No se cómo explicar el dolor que he sentido, no hemos tenido la relación que deberíamos pero es mi padre", dijo.