Raquel Mosquera ha sido la elegida por la audiencia para que termine la experiencia de Supervivientes por segunda vez. Si bien en su primera incursión en Honduras llegó a ser finalista, la peluquera se ha quedado esta vez a medio camino. "Estoy triste porque me gustaría seguir como es lógico. Agradecida a todos los espectadores que tanto me apoyan y me siguen por darme esta nueva oportunidad", confesaba Raquel después de conocer el resultado de la votación.

Tras ello dejaba su lastre a Jonan y su ventaja a Raquel Arias. Afortunadamente destapaba el cofre de la ventaja: Podrás restar un punto de tus nominaciones si es que alguien te nomina, algo muy probable ya que se rehacían los grupos por completo después de las votaciones del público. Tras ello se iba a la playa de los olvidados, lo que la descuadraba por completo: "¿sigo concursando? Esto es lo que más quiero, luchar y llegar a la final. No voy a defraudar".

Telecinco

La nominación ha sido una de las más duras y es que se enfrentaban tres pesos pesados del concurso: Asraf Beno, Alma Bollo y Raquel Mosquera. "Se vaya quien se vaya perderemos un gran concursante", se lamentaba Jorge Javier Vázquez al inicio de la gala que arrancaba con la obligación de todos los concursantes a posicionarse: todos se posicionaban uno a uno en defensa de uno de los nominados.

Telecinco

Arelys ha sido una de las grandes sorpresas puesto que se ha posicionado junto a Alma, dejando a un lado a Asraf quien no podía ocultar la cara de decepción; de hecho tan solo Adara se posicionaba a favor del novio de Isa Pantoja, y Raquel Arias a favor de Raquel Mosquera, posicionándose el resto a favor de Alma. "Algo habré hecho mal si ninguno se ha posicionado detrás mía", confesaba Asraf quien sentía tristeza e impotencia.