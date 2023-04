La reestructuración de los equipos de Supervivientes ha hecho que los hermanos Cortés, Manuel y Alma, hayan caído juntos en Cayo Paloma, con Katerina, Bosco, Jonan y Adara. Y esta última ha sido la primera causa de mal rollo entre los hermanos puesto que la relación entre Adara y Manuel se ha quedado prácticamente rota. Sin embargo, Alma nada más aterrizar en la nueva isla hablaba con Adara para dejarla claro su intención: "Lo que tengas con mi hermano, lo tienes con él, no conmigo, yo estoy dispuesta a conocerte y si tú quieres conocerme, perfecto", le aseguraba Alma a lo que Adara le respondía que, efectivamente, quería también conocerla. Y es que las dos han querido empezar completamente de cero para poder conocerse puesto que no habían coincidido en la convivencia desde que comenzara el concurso en Madrid.

Telecinco

Y parece que la convivencia ha sido buena puesto que en varias ocasiones Alma se ha acercado a Adara con quien ha compartido algunas confesiones. "Jonan me dijo que cuando te conociera me ibas a caer muy bien porque éramos iguales. A mi también me cuesta mucho abrirme", explicaba Alma a Adara. Unas confidencias que Manuel no ha visto con buen ojo y confesaba a su hermana en esa misma noche: "Después del comentario tan feo que ha hecho a mi trabajo con diez años de carrera... he descubierto con el paso del tiempo que era otra persona", le confesaba.

Aunque esta no es la primera vez que Manuel habla mal de Adara a Alma y es que cuando tomaron una merienda juntos por una recompensa, Manuel le dijo a Alma que "el grupo tiene un mensaje" para advertir a Jonan de Adara "cuando llegue aquí (Adara) necesita a otra persona". Ahora los hermanos convivirán con Adara para comprobar si congeniarán o no con ella.