No están siendo días buenos para los concursantes de Supervivientes. Los habitantes de Cayo Paloma, llevan tres días sin comer caliente al no haber conseguido hacer fuego, lo que ha hecho que todos estén casi desmayados ante el esfuerzo de cada día. A pesar de los 50 gramos de arroz diarios, el no poder comer caliente les está afectando y mucho y así se notaba cuando todos acudían a la playa para realizar la prueba de habilidad en la que se jugaban una recompensa.



En esta ocasión, en lugar de competir un grupo contra otro, la prueba enfrentaba en dos grupos a cada uno de los equipos. En el caso de Cayo Paloma, Jonan, líder del equipo, decidió que compitieran chicos contra chicas al saber de qué se trataba: uno de los miembros debería ir dentro de un tonel mientras que los otros dos lo empujaban para rodar sobre unas plataformas. Después, el que estuviera dentro del tonal debía colar una pelota por una estructura haciendo equilibrios.

"Yo quiero ir dentro porque no tengo fuerza para empujar", decía Jonan, tras lo que Adara señalaba que ella también iría dentro. Una vez comenzada la prueba, Adara ya aseguraba que se sentía mal, demasiado mareada, algo que iba aumentando a medida que daba más vueltas. Tras el camino, salía del tonel para poder colar la pelota, algo que no conseguía mientras que Jonan colaba dos para ganar la prueba para su equipo: chocolate con churros.

Nada más terminar, Adara se mostraba totalmente mareada, tanto que el equipo médico la llamaba inmediatamente para tratarla, lo que hacía que no estuviera presente mientras sus compañeros se tomaban la recompensa. "Adara está siendo atendida porque estaba muy mareada", explicaba Laura Madrueño. Minutos más tarde, Ion Aramendi explicaba que seguía siendo tratada aunque rápidamente volvía al programa al recuperarse por completo.