Los tiempos muertos en Honduras hace que los concursantes de Supervivientes disfruten de las mejores puestas de sol en las playas y que no puedan evitar pensar en su familia. Un cóctel que afectaba a Adara Molinero esta semana coincidiendo con el cumpleaños de su hermano Aitor. “Qué bonito el sol”, comentaba con Katerina. La concursante decidía levantarse y aprovechar la escena para mandar un mensaje a alguien muy especial para ella. ‘Felicidades’, escribía. Mientras lo observaba orgullosa, se daba cuenta de un pequeño detalle: “Me falta ‘te quiero”, decía. E inmediatamente se disponía a completar su dedicatoria. "Qué bonito queda con la puesta de sol...". "Espero que le llegue que le quiero mucho sobre todo porque estuvimos muchos años sin hablarnos", explicaba emocionada.

Y es que Adara comenzó a explicar a sus compañeros la situación que hizo que se distanciara durante mucho tiempo de su hermano. "Mi hermano tuvo una infancia como cualquier niño rebelde. Una cosa lleva a una otra, no te hablas, dejas pasar el tiempo y de repente han pasado siete año y dices, ¿qué he hecho, he perdido el tiempo? y recordar el tiempo que no hablábamos, me duele mucho siempre", un discurso entre lágrimas que terminaba con un importante mensaje. "Si alguien me ve y tiene un hermano con el que no se habla, ojalá no pierdan ese tiempo...".

Desde el plató, su hermano se emocionaba al ver el vídeo y, aunque no dejaba mostrar ni una lágrima, sí que dejaba notar la voz temblorosa que no podía evitar: "Súper feliz de ver estas imágenes. Tuvimos tiempos difíciles. Poco a poco se va reconstruyendo la relación y me alegro mucho", confesaba, "muy poco a poco desde hace tres años más o menos hemos empezado a coger la confianza otra vez".