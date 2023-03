La nueva aventura de 'Supervivientes 2023' está dando mucho que hablar. En estas pocas semanas de concurso hemos conocido a los participantes de esta edición, alguno ya ha abandonado como es el caso de 'Patricia Donoso' y otros 'concursantes nuevos' llegan... si no que se lo digan a los de playa fatal. Pero ahora nos han sorprendido con un visitante inesperado que está atemorizando a los concursantes.

Todo comenzaba por la noche cuando Raquel Mosquera, Sergio Garrido, Bosco, Raquel Arias y Artur estaban a oscuras, pero eso no les ha impedido ver a un gigante animal que merodeaba entre ellos y que ha sembrado el caos.

La viuda de Pedro Carrasco, que ha sido la primera en darse cuenta de este 'intruso', estaba escuchando un sonido y al poco tiempo ha visto una serpiente reptando por la playa: ¡Mide dos metros!, ha asegurado a sus compañeros.

Por su parte, Bosco -nominado de esta semana- desconocía la especie que era y decía que "era pequeñita". "Es la boa rosada, la que no se puede tocar", dejaba claro el Dj Sergio Garrido. Raquel Arias decía que "necesitaba saber cuál era su recorrido" y añadía que "si era al bosque no le importaba". "A la playa de la arena no va, ahí no va una serpiente, ahí sí que no se desliza", le decía Raquel Mosquera a Raquel Arias para tranquilizarla.

"Oye , serpiente, ¿Para dónde vas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Nos vas a dejar dormir? Vete un poco más rapidito", le preguntaba la peluquera a la serpiente delante de sus compañeros. Este intruso ha hecho que los participantes no duerman durante un tiempo: "Antes guardias por el fuego y ahora por la serpiente", se ha lamentado la exconcursante de 'Insiders'.