La segunda semifinal de Eurovisión 2023 ha estado de los más animada. Y no solo por los temazos de Bélgica y Polonia. Cuando hablamos de animada nos referimos al termino más literal de la palabra. Personajes animados como Peppa Pig y 'Po', de los Teletubbies, se colaron en la gala dejando grandes momentos... y también memes para el recuerdo. Ya sabemos quiénes son los diez países que pasaron a la gran final: Austria, Australia, Armenia, Eslovenia, Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Lituania y Polonia. Y también el orden en el que actuarán, pero la clasificación ha quedado en un segundo plano por un invitado inesperado a la gala: el personaje de Peppa Pig.

La cerdita más famosa de la televisión puso en pie al público e hizo la conga por algunos de los artistas. Su inespestada intervención revolucionó las redes con divertidos memes, como estos:

Los comentaristas: que empiecen las votaciones 😁😜



La jodida Peppa Pig inglesa: me la pela, CONGA 👌🏻#Eurovision2023 pic.twitter.com/OnAz9tgeOE — Carpanta (@CarpantaCSGO) May 11, 2023

Y si la representante española Blanca Paloma tiene a sus 'pichones', las representantes de Austria tienen a 'Po', el personaje de 'Los teletubbies', como su gran apoyo. Teyra y Selena interpretan el tema 'Who The Hell Is Edgar?', por Edgar Allan Poe, pero para muchos ese 'Po' no es otro que el famoso teletubbie rojo.

que alguien haya traído el teletubbie Po por la canción de Austria de Edgar Alan Poe hace que eurovision sea maravilloso 🇦🇹 #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/UGn7ynaFP9 — alessia 💫 (@ale_nadalutti) May 11, 2023

A continuación te mostramos las mejores reacciones en redes de las actuaciones de los 16 países de la Segunda Semifinal:

cuando tienes la semi de eurovision a las 9 y una partida de jumanji a las 10#Eurovision #EuroSemi2 #Eurovision2023 pic.twitter.com/6fNy8yJ9dq — ʳᵃ (@1016wasabi) May 11, 2023

La actuación, fuera de concurso, que ha conquistado en Eurovisión

Tras cerrarse las votaciones y mientras se hacía el recuento de los votos, en el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool apareció una "Queen Machine". Las presentadoras -Julia Sanina, Alesha Dixon y Hannah Waddingham- se fueron hacía ella y en su lugar aparecieron en el escenario tres artistas drag queen acompañados de una compañía de bailarines. Su actuación, 'Be Who You Wanna Be', (Eurovisión es un lugar para todos, sin importar quién seas) puso en pie al público.

Este Interval act de la #EuroSemi2 es la mayor mariconada que he visto. Me encanta, no puedo ser más fan! Las necesito en la final! Viva el drag!🤭 #Eurovision2023 pic.twitter.com/byE9tbRc3J — Sergio (@sergi_cr93) May 11, 2023

También se pudo ver un minuto de las actuaciones de los representantes del Give Five: España y Reino Unido. Y del anfitrión de esta edición. Ucrania.