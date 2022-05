Queda una semana para que arranque oficialmente el festival de Eurovisión. Después de primera semifinal (martes 10) y la segunda (jueves 12), finalmente llegará el turno de la final del certamen de música europeo más conocido. Turín albergará en la noche del sábado 14 de mayo la gran final del festival que enfrentará a 25 países, cuyos artistas ya están en la ciudad preparándose para las actuaciones del gran día. Todos lucharán por alzarse con el ansiado micrófono dorado ya que para muchos sería la primera vez que lo ganan, pero no así para otros, como es el caso de España que ya nos alzamos con la victoria en dos ocasiones (1968 y 1969). Pero, ¿qué otros países se han llevado la ansiada victoria y han podido ser sede de este festival a lo largo de sus 66 ediciones?

Aunque las apuestas ya tienen su propio ranking, aquí te repasamos el top 10 de los países que más victorias de Eurovisión han cosechado a lo largo de su historia.

Chanel en su primer ensayo en Turín para Eurovisión

Con solo dos victorias en 66 años, España se ha quedado a un paso de entrar en el top 10 de los países con más micrófonos dorados, al igual que Suiza, Alemania, Ucrania (favorita para ganar esta edición) y Austria, con los que estamos empatados. Ganar en esta edición nos situaría más cerca de entrar al top aunque aún tendríamos que luchar más pues empataríamos con otros tres países.

Este ranking lo comenzarían Noruega, Dinamarca e Italiana, tres países empatados a 3 victorias. Dinamarca ganó las ediciones de 1963, 2000 y 2013; Noruega las celebradas en 1985, 1995 y 2009; mientras que Italia ganó su primer festival en 1964, el segundo en 1990, y el último en 2021 de la mano del grupo Maneskin, motivo por el que esta edición se celebra en Turín.

Maneskin ganó en 2021 el Festival de Eurovisión Getty Images

Tras ellos, Israel es el único país que cuenta con cuatro victorias: 1978 con el mítico A-Ba-Ni-Bi interpretado por Izhar Cohen & Alphabeta; al año siguiente, en 1979, gracias al 'Hallelujah' de Gali Atari & Milk & Honey; en 1998 con Dana Internacional y su 'Diva' y en el 2018 con Netta y su 'Toy'.

Entrando en el podio nos encontramos con los grandes titanes de este festival. En el tercer lugar hay cuatro países ostentando el bronce: Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Países Bajos empatan a 5 victorias cada uno. Y seguidamente encontramos a Suecia que se ha hecho con 6 festivales, dos de ellos muy recientemente: 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 y 2015. El país nórdico sigue muy de cerca al líder de este ranking.

Mans Zelmerlow ganó en 2015 Eurovisión con su ’Hero’ Getty Images

Se trata de Irlanda que a lo largo de los 66 años de historia del festival ha cosechado 7 victorias, aunque todas ellas en el siglo pasado. Este año se cumplen 16 años de su última victoria: 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 y 1996. Y es que en los últimos años ha tenido una mala racha llegando a quedarse en las semifinales en 8 de las 15 últimas ediciones. Este año se jugará entrar en la final con Brooke Scullion y su «That's Rich».

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io