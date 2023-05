Blanca Paloma puede sentirse orgullosa de su actuación en la final de Eurovisión 2023. La votación del jurado profesional no colocó en noveno lugar del ranking. Sin embargo, su canción no ha calado entre los espectadores. El televoto solo le ha dado 5 puntos, lo que ha hecho que la cantante española bajase hasta el décimo séptimo puesto. "Muchas gracias. Hemos hecho una buena actuación y estoy muy orgullosa. Me quedo con esta experiencia para toda la vida", han sido las primeras palabras de la artista.

Blanca Paloma se ha mostrado muy feliz a pesar de no haber quedado entre los primeros puestos de la tabla, en una edición que ha ganado la sueca Loreen, y ha seguido defendiendo su tema. "El flamenco se tiene que seguir exportando. Esto ha sido una semilla para que el flamenco siga creciendo en el corazón de la gente. Esto sólo ha hecho empezar", ha dicho la artista, que montó todo un altar en su camerino para invocar a la suerte. "Mis padres me han traído el verdadero mantoncillo de la abuela Carmen y un mantoncillo de la abuela Rosita", ha contado a las cámaras de TVE.

Getty Images

La cantante afirma que ella se siente ganadora. "He ganado al traer mi propuesta hasta aquí. En el futuro hay que seguir trayendo más apuestas arriesgadas", ha sentenciado la representante española.

"Estoy feliz. Llevamos muchos meses preparándonos para esto y estoy feliz con la ejecución de la actuación. Una valentía de haber traído hasta aquí algo tan arriesgado. La gente tiene que ser valiente", ha dicho Blanca Paloma, que ha recibido el cariño de sus compañeros.