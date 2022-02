HBO Max confirma que habrá segunda temporada de El pacificador

Cuando descubrimos por primera vez al personaje de Christopher Smith/Peacemaker en El Escuadrón Suicida, bajo las órdenes de James Gunn, no podíamos imaginar el recorrido que tendría en la ficción poco tiempo después. Pero lo cierto es que, tras el éxito de la película llegó el spin-off en forma de serie que desarrollaría más a fondo el papel.

Ahora que ha conquistado a los suscriptores de HBO Max, plataforma en la que ya está disponible la primera temporada de El pacificador, los fanáticos del universo DC estaban deseosos de continuar viendo más aventuras y escenas de acción del particular héroe a quien da vida John Cena.

Por eso, el proveedor de streaming no ha tardado en hacer pública la noticia que estábamos esperando: El pacificador tendrá una segunda temporada. Aunque aún es pronto para saber detalles de por dónde discurrirán las tramas de la ficción, estaremos al tanto de cualquier avance para informaros.

El pacificador: sinopsis de la serie de DC en HBO Max

Christopher Smith (John Cena) era parte del Escuadrón Suicida en la película de James Gunn, pero tras traicionar al equipo para proteger secretos gubernamentales asociados al Proyecto Starfish, acabó muy mal parado, herido y abandonado a su suerte. Pero la ficción de 8 capítulos nos desvela cómo consiguió escapar de esa situación.

En El pacificador podemos asomarnos al pasado de este antihéroe, explorando los detalles de sus orígenes, pero también recorreremos junto a él su camino en un nuevo rumbo, alejado del Escuadrón para desarrollar sus propias misiones.



