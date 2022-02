RTVE cambia su parrilla para estrenar la quinta temporada de Maestros de la costura.

El capítulo 7 de Sequía pasa a emitirse el jueves 24 de febrero, a las 23.45, una vez termine el episodio de Cuéntame cómo pasó.

Sequía: todo sobre los capítulos de estreno de la serie de TVE

El estreno de Maestros de la costura 5 es ya una realidad. Televisión Española confirmó hace unos días que el talent de costura y diseño de moda tenía asignada como fecha de estreno el martes 22 de febrero, en horario de prime time. Pero entonces, una nueva incógnita asaltó a la audiencia. ¿Qué iba a pasar con el final de Sequía?

Hasta la semana pasada era la coproducción de RTVE y RTP la que ocupaba la noche de los martes. Las investigaciones de la inspectora Daniela Yanes se estrenaron el 18 de enero en La 1 y desde entonces la cadena pública ha ido ofreciendo un nuevo episodio cada semana, hasta que el martes 15 de febrero optó por una doble emisión. Este tipo de estrategias generalmente responde a solo dos posibles criterios, el apoyo a un gran estreno o la necesidad de abreviar el final de una ficción que no está alcanzando las cifras de audiencia deseadas.

'Sequía' llega a su recta final: ¡falta muy poco para conocer la verdad!



🗓️#Sequía7, jueves 24 de febrero, a las 23:45 h, en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/mFWGn20Kte — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 21, 2022

Según parece, este caso quizá se acerque más al segundo caso puesto que ya sabemos cuál es el destino de los episodios finales de la serie. La cadena ha dado un giro a su programación trasladando el capítulo 7 de Sequía a la noche de los jueves, ofreciéndolo en el late night de la cadena. Así, podremos seguir los avances del caso el jueves 24 de febrero, a las 23.45, una vez haya terminado el capítulo previsto de Cuéntame cómo pasó.

Sequía: sinopsis del capítulo 7

Paula Barbosa va a confesar a la policía un gran secreto que lleva años guardando. Óscar sigue descubriendo tramas de corrupción en torno a la familia Barbosa y a alguien más cercano a él. Cuando recibe una llamada que promete más información sobre los Barbosa no se lo piensa y queda con el desconocido: por fin va a conocer a quien lleva tiempo amenazándolo, pero tendrá consecuencias violentas.

Luis, tras una nueva recaída, habla con sinceridad con su nieto, pero sus confesiones harán que Rubén se enfrente a su madre. Paula no puede más, la rabia contra su padre es cada vez mayor. El soplón de Hélder le dice cómo encontrar a Sanjurjo y que no son los únicos que lo buscan.

