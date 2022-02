The Blacklist continuará con la temporada 10. TVLine publicó esta fantástica noticia, ya que la temporada 9 encantó a los fanáticos en NBC y Sky Max, aunque en España no hemos podido verla todavía.

En caso de que necesite ponerse al día, la temporada 9 del thriller tiene una sinopsis que dice: "En los dos años posteriores a la muerte de Elizabeth Keen, Raymond Reddington y los miembros de la Fuerza de Tarea del FBI se han disuelto; sus vidas ahora cambiaron de formas inesperadas y con el paradero de Reddington es desconocido. Al encontrarse cada uno en una encrucijada, un propósito común los obliga a renovar su misión original: derrotar a Blacklisters peligrosos, viciosos y excéntricos. En el proceso, comienzan a descubrir adversarios letales, conspiraciones inimaginables y traiciones sorprendentes que amenazarán alianzas y estimular la venganza por el pasado, dirigida por el criminal más tortuoso de todos: Raymond Reddington".

Megan Boone abandonó el barco al final de la temporada 8 y le dijo a sus seguidores en las redes sociales: "Esta experiencia, para mí, ha sido toda una vida dentro de mi propia vida. Estos ocho años interpretando a Liz Keen me han ayudado a definir mejor el mundo y a mí misma".

Este período particular en la historia de la serie destacó por sus importantes salidas detrás de las cámaras, ya que el creador Jon Bokenkamp también se fue. "Quería escribirte directamente para hacerte saber que he tomado la difícil decisión de dejar The Blacklist", comenzó su declaración en Twitter.

"Amo esta serie con todo mi corazón y ha sido un viaje increíble, pero después de ocho años siento que es hora de salir de mi zona de confort, probar algo nuevo y explorar algunos de los otros personajes e historias que han estado dando vueltas en mi cabeza".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io