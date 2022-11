Los Guardianes de la Galaxia nos ofrecen un delicioso regalo navideño este año. Los superhéroes de Marvel se han unido para un especial en el que aparecen todos tus personajes favoritos mientras decoran los pasillos y traen un poco de alegría navideña.

En un teaser compartido originalmente por el director James Gunn, un sombrío Star-Lord (Chris Pratt) va a pasar, sin saberlo, las mejores fiestas gracias a sus amigos, que han ideado el regalo definitivo: El mismísimo Kevin Bacon.

Bacon, que hace un cameo en el tráiler, es convocado por Drax (Dave Bautista) y Mantis (Pom Klementieff) como solución al dolor de Star-Lord por la pérdida de Gamora (Zoë Saldaña). Pues bien, intentan convocarlo, llegando a su puerta y preguntando por "el legendario Kevin Bacon", pero asustan a la estrella de Footloose estrellándose contra su casa. "¡Te vienes con nosotros como regalo de Navidad!" exclama Drax mientras Bacon sale disparado, aunque tenemos la sensación de que al final lo van a conseguir.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Guardianes de la Galaxia' Especial Navidad: fecha de estreno

El especial, que fue anunciado por primera vez por el jefe de Marvel, Kevin Feige, en 2020, también cuenta con la presencia de Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Groot (Vin Diesel) y Rocket (Bradley Cooper). Además, el especial contará con el regreso sorpresa de Michael Rooker, a pesar de que su personaje Yondu murió en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, así como de la banda The Old 97's, porque no puede haber un Holiday Special sin una actuación musical.

Aunque los personajes son caras familiares para los fans de Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad es la primera vez que vemos a Bacon, que sólo ha sido mencionado por su nombre en las películas anteriores.

Aun así, su cameo es natural después de que el actor fuera nombrado muchas veces en la franquicia por Star-Lord. El especial navideño de Guardianes de la Galaxia se estrena el 25 de noviembre en Disney+.

Los mejores regalos para fans de los Vengadores y Marvel Camiseta Capitan Carter Marvel 29,99 € COMPRAR Guantelete del infinito Marvel 139,99 € 102,16 € (27% de descuento) COMPRAR Figura Marvel Thor Marvel www.zavvi.es 12,49 € COMPRAR Figura de Iron Man Lego 44,99 € 27,74 € (38% de descuento) COMPRAR Cabeza Interactiva Marvel 159,00 € COMPRAR Pack 8 Póster BigWig Prints 99,99 € COMPRAR Puzzle 1000 piezas Clementoni 15,99 € 10,00 € (37% de descuento) COMPRAR Blu-ray Los Vengadores Marvel 14,95 € COMPRAR El libro de Marvel DK 23,70 € COMPRAR 6 Llaveros Marvel MIZT 6,06 € COMPRAR 5 figuras Capitán América Funko 84,70 € COMPRAR Funko Doctor Strange Supreme Funko amazon.es 20,75 € COMPRAR