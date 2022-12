Con la llegada de las fiestas, empezarás a sentir la necesidad de buscar tus películas navideñas favoritas y revisarlas lo más rápido posible y tantas veces como puedas. Pero busca la palabra "Navidad" en cualquier servicio de streaming y seguro que verás docenas y docenas de películas que no has visto nunca. Si a eso le añadimos todas las películas nuevas, puede ser difícil encontrar lo bueno, o lo mejor, disponible para ver.



Sin embargo, si tienes , te alegrará saber que estás a un clic de ver algunas de las mejores películas navideñas de todos los tiempos. Por supuesto, Disney+ también tiene muchas películas navideñas nuevas y algunas originales, pero también tiene una sólida línea de películas muy queridas y recordadas que a ti y a tu familia os encantará ver y volver a ver.

¿A qué esperas? Te has portado bien todo el año y ahora es el momento de regalarte un poco de magia navideña. Estas son las 20 películas navideñas que tienes que ver en Disney+ estas fiestas.

Películas de Navidad disponibles en Disney Plus+

'Frozen una aventura de Olaf'

Frozen siempre es apropiada para el invierno, pero esta es aún más una película navideña. Cuando Anna y Elsa se dan cuenta de que no tienen tradiciones navideñas, Olaf decide salvar la Navidad encontrando algunas propias.

'Cuento de navidad con Mickey'

Este largometraje de animación es una forma estupenda de introducir a los más pequeños en el cuento navideño de Dickens. Vuelve a contar la historia que conoces con personajes icónicos de Disney como Mickey y Minnie.

'Unas navidades megapooh'

En esta dulce película de 1999, Pooh, Tigger, Piglet, Rabbit y el resto de la pandilla se reúnen para celebrar Acción de Gracias, Nochebuena y Navidad.

'Mickey descubre la navidad'

Presenta a Mickey, Minnie y sus amigos recordando sus momentos navideños más memorables juntos, con canciones y muchas risas.

'Solo en casa'

Distribuidora

Ninguna temporada navideña está completa hasta que se escuchan los dulces sonidos de ese viejo bombeando las tripas lleno de plomo. Hay una razón por la que la etapa de Kevin McCallister como hombre de su casa perdura más de 30 años después: es, en general, una de las mejores películas navideñas de la historia. A los niños, obviamente, les encanta el final de payasadas en el que Joe Pesci y Daniel Stern son golpeados por objetos domésticos una y otra vez. Pero los niños más mayores (o los adultos) adoran los diálogos inteligentes, las interpretaciones sinceras y todo lo relacionado con Catherine O'Hara y John Candy.

'Solo en casa 2'

Kevin McCallister (Macaulay Culkin) toma la Gran Manzana en Solo en casa 2. Esta vez, intenta evitar que los Bandidos Pegajosos roben una juguetería justo antes de Navidad.

'Solo en casa 3'

Solo en casa 3 ofrece más travesuras navideñas cuando el joven Alex Pruitt se convierte en el objetivo de un grupo de delincuentes que buscan un chip informático de alto secreto. Por suerte, Alex les lleva mucha ventaja.

'Por fin solo en casa'

Disney+

La nostalgia alimenta nuestros corazones en los últimos años, pero más aún en las fechas navideñas. En esta línea Disney+ estrenó uno de los reboots que mejores recuerdos nos trae de toda la factoría, Por fin solo en casa (Home Sweet Home Alone). La premisa de la película es muy similar a la original de 1990. Una familia numerosa planea pasar las vacaciones navideñas en otra ciudad (esta vez en Tokio) y cuando llega el caótico momento de salir corriendo para no perder el avión uno de los miembros del clan no está con ellos. Se han olvidado al pequeño Max en casa y su madre tendrá que hacer lo imposible para regresar con su hijo antes del día de Navidad. Mientras, el pequeño pasa unos días de "rodríguez", pero pronto tendrá que convertirse en defensor de su hogar cuando una pareja de ladrones quiera colarse en él.

'Noelle'

La estrella de Dando la nota fue perfectamente elegida para interpretar a Noelle Kringle, la hija de Papá Noel que de repente tiene la tarea de encontrar a su hermano (Bill Hader) cuando éste decide ausentarse en lugar de convertirse en el nuevo Papá Noel. Su viaje la lleva a Phoenix, Arizona, donde siente el calor literal y figurado de averiguar cómo hacer llegar todos esos regalos en Nochebuena.

'Cuento de Navidad'

Distribuidora

Es uno de los clásicos navideños por excelencia. El relato corto de Charles Dickens lleva enamorando a niños y mayores desde su publicación en 1843 y son múltiples las adaptaciones cinematográficas que de él se han hecho. Hay una muy especial dirigida por Robert Zemeckis, en animación realista como la de Polar Express, que tiene como protagonista en el papel del viejo gruñón Scrooge a nada menos que Jim Carrey, pero no es el único rostro conocido del filme. Su fiel empleado Bob Cratchit es Gary Oldman y a su alegre sobrino le da vida la versión digital de Colin Firth. Scrooge recibirá la visita de los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras para descubrirle verdades que siempre se ha negado a ver. Solo entonces el corazón del viejo avaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor.

'La estrella de Navidad'

Un estafador escapa de la cárcel por su parecido con Papá Noel. Acaba haciéndose amigo de dos niños pequeños que creen en él y, en última instancia, le enseñan el verdadero significado de la Navidad.

'Amadrinadas'

Eleanor, una joven e inexperta aprendiza de hada madrina (Jillian Bell), al enterrarse de que su profesión está al borde de la extinción, decide demostrarle al mundo que la gente sigue necesitando a las hadas madrinas. Tras encontrar la carta olvidada de una niña de 10 años pidiendo ayuda, Eleanor va en su busca y descubre que la niña, Mackenzie, es ahora una madre soltera de 40 años (Isla Fisher) que trabaja en un canal de noticias en Boston. Mackenzie, que perdió a su marido uno años atrás, casi ha renunciado al "ser felices y comer perdices", pero Eleanor está decidida a que Mackenzie dé un cambio hacia la felicidad, tanto si quiere como si no.

'La Bella y la Bestia. Una Navidad encantada'

La señora Potts narra "un cuento tan viejo como el tiempo" sobre una Navidad que casi no lo fue por el malvado compositor Forte, decidido a separar a Bella y Bestia para siempre. Bella planea decorar el castillo y organizar una fiesta para todos sus amigos, aunque a Bestia no le haga demasiada ilusión... Pero antes de que empiecen los preparativos, Bella y todos sus amigos del castillo encantado descubren que Forte, el órgano, y su atontado secuaz, planean sabotear la fiesta. Gracias a la ilusión de Bella por enseñar a Bestia el verdadero significado de la Navidad, conseguirá parar los perversos planes de Forte.

'El arbol de navidad de Pluto'

Si lo que buscas es un recuerdo del pasado, prueba esta película. En este corto animado de 1952, Mickey y Pluto talan un árbol en el que casualmente viven Chip y Dale.

'Un padre en apuros'

Arnold Schwarzenegger se pasó una temporada de su carrera haciendo películas familiares y de comedia y esta es, sin duda, una de las más recordadas. En 'Un padre en apuros' es Howard, un brillante ejecutivo que ama a su familia pero que no parece tener tiempo para dedicarles. Pero con la proximidad de la Navidad, debe encontrar un juguete en 24 horas. El problema es que no va a ser una tarea sencilla, porque su hijo quiere Turbo Man, el más buscado del mundo, y para encontrarlo vivirá una auténtica odisea.

'De ilusión también se vive'

Susan, de 6 años, conoce a Kriss Kringle, el Papá Noel de una tienda que cree ser el verdadero. Lo curioso de esta película es que vemos a Mara Wilson, la actriz que dio vida a Matilda, haciendo de la niña encantadora que protagoniza el filme. Sin embargo, esta historia es un remake de la película de 1947 del mismo título, que también está disponible en Disney+. El reparto de la original es impagable: Maureen O'Hara, Natalie Wood o John Payne son algunos de los actores de la historia navideña escrita y dirigida por George Seaton.

'Navidad mágica'

Una joven madre redescubre la alegría de la Navidad gracias a la inquebrantable fe de su hija. La premiada actriz Mary Steenburgen interpreta a Ginny Grainger, una joven madre que redescubre la alegría y la belleza de la Navidad gracias a la inquebrantable fe de su hija de seis años, Abbie (Elisabeth Harnois) y Gideon (Harry DEan Stanton), su propio ángel de la guarda.

'La joya de la familia'

Distribuidora

Con la Navidad como excusa los Stone preparan su reunión familiar de esas fechas tan señaladas en Nueva Inglaterra. El hijo mayor lleva a su novia para presentarle a sus padres, hermanos y hermanas. Los bohemios Stone dan la bienvenida a su invitada, una neoyorkina controladora y estirada, con una mezcla de incomodidad, confusión y hostilidad. Antes de que terminen las fiestas, algunas relaciones se desharán mientras se forman otras nuevas, se revelarán secretos y la familia Stone se unirá gracias a su capacidad de amar. La película está marcada por el papel que juegan las mujeres, interpretadas por actrices de renombre como Claire Danes, Diane Keaton, Rachel McAdams o Sarah Jessia Parker.

'Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton'

Distribuidora

El rey calabaza, Jack Skellington, vive en la ciudad de Halloween y de todas las cosas que dan miedo. Aburrido de los sustos de siempre, Jack quiere trasladar la magia de la ciudad de Navidad y ser Papá Noel. Dependerá de Sally, la muñeca que lo ama, que todo vuelva a la normalidad.

'12 citas de Navidad'

Una joven vive atascada en la relación con su exnovio. No puede olvidarle pero finalmente acaba yendo a una cita a ciegas esperando así superar la ruptura y conocer gente nueva. Su cita, el atractivo Miles, podría ser el hombre de sus sueños, pero Kate está ciega a sus encantos. Se encuentra atrapada en un túnel del tiempo en el que se verá obligada a repetir la cita hasta que encuentre el espíritu de la Navidad y el amor verdadero. Una clásica comedia romántica con ambientación navideña que se mezcla con el espíritu de Atrapado en el tiempo para aportar el toque de humor.







'Vuelve a casa por Navidad, si puedes...'

Jake Wilkinson, un egocéntrico universitario, solo piensa en una cosa: llegar a la cena de Navidad y recoger su regalo, el Porsche vintage que le prometió su padre. Justo días antes de Navidad, Jake está en mitad del desierto y sin blanca. Desesperado por reclamar el premio, vive numerosas aventuras hasta conocer el verdadero significado de la Navidad. La película combina acción y aventura con la comedia sobre la comingout age (etapa de maduración adolescente) y especialmente curiosa la aparición de una jovencísima Jessica Biel.

'Cuento de Navidad de los Muppets'

Hay aproximadamente mil millones de adaptaciones de Cuento de Navidad, pero en realidad sólo se necesita una: El Cuento de Navidad de los Teleñecos. El equipo de los Muppets ha realizado una de las representaciones más fieles del legendario cuento navideño de Charles Dickens, y lo ha hecho con un grupo de Muppets y heces. La interpretación definitiva de Michael Caine de Scrooge hace que esta versión cante, al igual que el diseño de producción (¡se puede sentir el frío en el aire!), el diseño de los personajes (¡¿qué pasa con la etérea marioneta de niño flotante?!), y el propio canto literal. Hay que invitar a los Muppets a pasar la Navidad.

'Santa Claus'

Distribuidora

Cuando se trata de sagas navideñas, ninguna se acerca a la alegre mitología de la franquicia de Santa Claus. Puedes ver las tres películas en Disney+, empezando por el clásico instantáneo de 1994 que presenta a Tim Allen como el Papá Noel en prácticas más improbable de la historia. Esta saga es, sin duda, divertida para toda la familia, especialmente las películas posteriores, aún más fantásticas.+

'Santa Claus 2'

Tim Allen vuelve como Papá Noel en esta secuela, y a estas alturas ya lleva ocho años siendo el hombre de la bolsa. Esta vez se enfrenta a dos problemas: su hijo está en la lista de los malos y tiene que encontrar esposa para Nochebuena.

'Santa Claus 3'

En la última película de la trilogía de Santa Claus, Scott (Tim Allen) debe defenderse de Jack Frost (Martin Short). Jack Frost planea apoderarse del Polo Norte, dejando a Scott para unir fuerzas con su equipo de elfos con el fin de detenerlo.

'Mientras dormías'

Es época de vacaciones y Lucy por fin tiene una oportunidad con Peter, su amor de toda la vida, después de salvarle de una muerte segura. ¿El único inconveniente? Ahora está en coma.

'Ice Age. Navidades heladas'

Productora

Esta propuesta es un poco especial, porque en realidad es un corto, pero si sois fanes de las aventuras prehistóricas de estos simpáticos amigos animales tenéis que ver sus particulares Navidades. Cuando Sid destriza todas las tradiciones navideñas de Manny, le dicen que va a estar en la lista negra de Papá Noel. Así que para llevar su caso directamente a Papá Noel, Sid se dirige al Polo Norte.

'Nieve en California'

Si creciste en los 90, puede que reconozcas esta película original de Disney Channel de tu infancia. Cuenta la historia de dos chicas que desarrollan un plan para cancelar la escuela haciendo que nieve en Los Ángeles, que rápidamente se sale de control.

'Salvad la Navidad'

En esta comedia de acción real de 2001, un niño de 14 años y su tío (Bryan Cranston) deciden entregar los regalos de Navidad del mundo cuando Santa Claus queda accidentalmente inconsciente. Mientras se divierten un poco más de la cuenta en su viaje de placer, toda la fiesta está en juego.

'Richie rich christmas wish'

Esta divertida película navideña da un giro infantil a It's a Wonderful Life con Richie Rich en el puesto de George Bailey.

'LEGO Star Wars. Especial Felices Fiestas'

Tras los sucesos del episodio IX, se celebra la festividad llamada el Día de la Vida. Todo el mundo en la galaxia tiene espíritu festivo, pero Rey está centrada en embarcarse en una misión con BB-8 para encontrar el templo jedi que solo se muestra en ese día especial. El objetivo es obtener la sabiduría que alberga el templo y transmitir así las enseñanzas jedi a sus amigos. Dentro del templo se embarcan en una aventura épica por la historia de Star Wars a través de sus momentos más memorables.

'Hamilton'

Amat Editorial

Si no pudiste ir a ver el musical en persona, no querrás perderte la versión grabada de Hamilton que está disponible en Disney+. Aunque no trata necesariamente de la Navidad, la música y la historia te harán sentirte inspirado por las fiestas.

'El cascanueces y los cuatro reinos'

Distribuidora

Como pasa con tantos relatos, el cuento original de E.T.A. Hoffman ha pasado por múltiples adaptaciones a los más diversos géneros. Entre las cinematográficas hay una bastante reciente que deriva la historia por derroteros de fantasía que requirió también la revisión de las piezas de Tchaikovsky a este nuevo enfoque, que corrió por cuenta del compositor James Newton Howard. En Nochebuena, Clara busca la llave única para abrir una caja que contiene un regalo de valor incalculable. Un hilo de oro, en la fiesta navideña de su padrino, la conduce hasta ella, pero enseguida desaparece en medio del mundo extraño y misterioso de los cuatro reinos.

'Eduardo Manostijeras'

Esta es de esas historias que comienzan como un cuento que alguien cuenta. En este caso, la noche de Navidad, una abuela deleita a su nieta con el relato sobre un amable inventor que creó a un joven encantador llamado Eduardo. Sin embargo, el hombre murió dejando al pobre Eduardo con tijeras en lugar de manos, a partir de ahí, el espíritu navideño llegará para rescatar al infeliz joven que se siente incompleto y marginado por su diferencia, manifestado a través de Kim. Los dos intérpretes de esta tierna historia de Navidad son Johnny Depp y Winona Rider, que juntos constituyeron un clásico de estas fechas.

'Peter Pan'

Peter Pan está lleno de toda la magia y el asombro infantil que hacen que las fiestas sean tan especiales. ¡Y qué feliz coincidencia que Peter se parezca a un elfo navideño!

'Jungla de cristal'

Productora

Es quizá el título más atípico de esta lista porque, en esencia, se trata de una película de acción. Pero sorprendentemente, sí tiene un vínculo con las festividades de final de año. La novela original de Roderick Thorp emplaza la historia de John McClane (Bruce Willis) en Navidad en Los Ángeles y el guion mantuvo ese detalle. Por eso, aunque solo sea un elemento contextual, se convierte en un clásico de estas fechas para los adultos de la casa.

'Iron Man 3'

Distribuidora

En lugar de tener una agradable cena de Nochebuena, Tony Stark se encuentra intentando detener a Aldrich Killian, que está armando un virus. Marvel incluso ha dicho oficialmente que se trata de una película navideña.

'Soñando soñando... triunfé patinando'

A los adolescentes les encantará esta historia sobre una aspirante a patinadora sobre hielo. Aunque no trata directamente de la Navidad, los bonitos trajes de invierno son el material de los sueños navideños.

'Patrulla de aterrizaje'

Un elfo experimentado no está contento cuando no le conceden un ascenso y se enfada aún más cuando le emparejan con un novato. Aun así, se ven obligados a trabajar juntos para superar algunos retos navideños.

'Buena suerte Charlie'

En este especial de "Buena suerte Charlie", la familia Duncan se separa durante un viaje navideño. Mientras experimentan de todo, desde hacer autostop hasta juegos de paintball para reunirse, aprenden que ser amable es realmente la clave de la Navidad.