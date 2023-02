Outer Banks ya ha sido renovada por una temporada 4. Netflix anunció la noticia incluso antes de que se estrenara la temporada 3. La última tanda de episodios se ha estrenado. Si eso es un indicio de lo que está por venir, creo que podemos esperar ver a Chase Stokes, Madison Cline, y el resto de la tripulación OBX meterse en más problemas.

Los detalles de la temporada 4 de la serie de Netflix aún se mantienen en secreto, pero el reparto parece entusiasmado con lo que está por llegar. El sábado 18 de febrero, aparecieron en Pogelandia, una experiencia en Outer Banks patrocinada por Netflix. El evento se celebró en Huntington Beach, California, y contó con la presencia del reparto, actuaciones musicales, juegos y otras ridículas fiestas temáticas de las Outer Banks. En un momento dado, el reparto subió al escenario y sorprendió a los fans con la buena noticia. Más tarde, la cuenta de Instagram de la serie publicó dos fotos del evento y escribió: "Nos enfurecimos. Vimos. ¡¡¡Conquistamos!!! ¡¡¡OBX Temporada 4!!! Lets Gooooo!"

'Outer Banks' Temporada 4: argumento

La trama oficial de la temporada 4 no se ha hecho pública, pero imaginamos que la tripulación de OBX continuará su búsqueda del tesoro mientras intentan terminar el instituto. En una entrevista con Entertainment Weekly, Jonathan Daviss, que interpreta a Pope, explicó cómo Outer Banks se ha vuelto más complicada. En la tercera temporada, Daviss dijo que los espectadores entenderán por qué el oro es tan importante y cómo se relaciona con la desaparición de Big John. "Todas esas preguntas empiezan a tener respuesta, y te das cuenta de hasta qué punto estos chicos estaban sobrepasados todo este tiempo", dijo. "Nuestros Pogues son peces pequeños en un gran estanque y tienen que adaptarse para no ser devorados por los tiburones que les rodean". Parece el guion perfecto para un cuarto capítulo explosivo.

Netflix

'Outer Banks' Temporada 4: fecha de estreno

Netflix no ha confirmado cuándo se estrenará la cuarta temporada. Sin embargo, hubo una pausa de un año y medio entre la segunda y la tercera temporada. Si todo va bien, deberíamos reencontrarnos con la tripulación de OBX en algún momento del año que viene.