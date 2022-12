'The Fall Of The House Of Usher'

La inversión de Netflix en el guionista y director Mike Flanagan ha reportado grandes beneficios, ya que el creador ha estrenado dos series de terror aclamadas por la crítica: The Haunting of Hill House y Midnight Mass. El próximo proyecto de Flanagan es una miniserie repleta de estrellas titulada The Fall of the House of Usher.

Es conocido por preferir a los actores con los que ya ha desarrollado una relación de trabajo y esto es evidente en el reparto de este proyecto. Además de los pilares del reparto de Flanagan, como Henry Thomas, Rahul Kohli y Carla Gugino, The Fall of the House of Usher también contará con las actuaciones de Mark Hamill y Willa Fitzgerald.