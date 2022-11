El chef Diego Guerrero consigue poner 'la guinda al pastel' con la ayuda del escritor Manuel Jabois. Aunque a priori parece que la cocina y la literatura poco tienen que ver, no pensarás lo mismo cuando veas cómo interactúan el cocinero vasco y el periodista gallego y cómo Manuel consigue que la parte creativa de Diego no solo se quede en los fogones, sino que la traslade a la descripción de sus platos.

En los encuentros que estamos viviendo y que estamos narrándote gracias a #Inspira2 hemos descubierto como salir de tu zona de confort y 'explorar' campos inesperados puede traerte grandes sorpresas. Nawja Nimri y Palomo Spain y Maribel Verdú e Iván Ferreiro son algunos de los rostros conocidos que han revelado las curiosas formas de alcanzar la inspiración para mostrar sus talentos ocultos y que hemos conocido de la mano de KIA. Esta vez le toca el turno al chef Diego Guerrero. Necesita encontrar los secretos de la narración para describrir sus recetas más allá de poner los ingredientes y el paso a paso. "Necesito contarlo como cuentas tú las columnas", dice Guerrero. Para cruzar el umbral y unir cocina y literatura pide ayuda a Manuel Jabois, que no dudará en ayudarle aunque eso le costará "buen menú".

"En la literatura contamos lo que no vemos y lo que no vivimos", le aconseja Jabois a Diego. Y, como si fueran dos súper detectives, salen a calle para 'observar' (sin ser observados) y dar vida a una historia. "¿Qué le darías a ese hombre? ¿Qué vegetal sería ese chico?", le pregunta Jabois al chef para conseguir que este juegue con su imaginación.

Y parece que la idea es todo un éxito, porque aunque al principio solo ve ante sí un plato con sus ingredientes, poco a poco, Diego Guerrero comienza a dar forma a la historia que hay detrás. Emocionado, llama a su 'maestro' para leerle lo que ha escrito. "Sé benévolo", le dice el chef a su interlocutor. Jabois que se caracteriza por su sinceridad y sobre todo no callarse ante nada, se queda sin palabras al oír el relato que ha construído Diego. "Qué bien, está increíble", le dice el escritor al chef. Este le agradece sus palabras: "Si no lo hubiera llamado no habría sido posible. Ha sido inspirador y nos abre un camino nuevo para el futuro", contesta el chef que gracias a su amigo consigue transmitir una historia a través de sus platos. Y así todo sabe mejor.