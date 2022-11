Por separado, la creatividad de Nawja Nimri y Palomo Spain es explosiva, así que cuando los talentos de ambos se juntan, el resultado no puede ser más espectacular. Y así lo hemos comprobado gracias a #Inspira2, ese agujerito por el que puedes descubrir cómo trabajan algunos de los artistas que más admiras. Ya fuimos testigos de cómo el diseñador andaluz ayudó a la actriz a confeccionar el vestuario de su nuevo personaje, pero ahora es él quien está bloqueado y levanta el teléfono para pedir consejo a su amiga. "Estoy perdidillo. Tengo que crear una nueva colección. Tu creas los personajes desde dentro...", le dice Palomo a Nawja, que escucha atenta al otro lado de la línea e intenta calmar a su amigo.

"Tienes que liberarte de lo que te bloquea. Hay que empezar por desnudarse y quitarse importancia"", sentencia Nawja. Y tras estas palabras, todo fluye. La actriz, acostumbrada a meterse en la piel de otros por sus personajes, queda con su amigo y es directa con él: "Quítate todo lo que te identifica. Te das cuenta que no eres importante. En situaciones de vergüenza ajena es donde no molas nada, y ahí encuentras oro", le asegura Najwa, que consigue 'desnudar' a su amigo.

Palomo sale de este bloqueo creativo y encuentra la inspiración. "Mirar más hacia dentro que hacia afuera. Normalmente, siempre es al contrario porque necesito alimentarme con imágenes y con cosas. En este proceso hemos aprendido lo contrario, he tenido que mirar dentro de mí mismo, ver quién soy, saber en qué momento de mi vida me encuentro y saber dónde tengo que ir", le cuenta Palomo a Najwa con la colección ya creada. Y le agradece su ayuda: "Me he desnudado al completo. (Esta coleción) No habría sido posible" sin Nawja.

Pero ellos no son los únicos rostros conocidos que han salido de sus zona de confort y se han metido de lleno en otros 'papeles' demostrando que todo es posible con esfuerzo, pasión, imaginación y talento. Maribel Verdú e Iván Ferreiro son dos de los famosos que se han sumado al reto de KIA para descubrir lo desconocido y lo hermoso. Y lo han superado con éxito. La actriz se atrevió a componer una canción y el músico se convirtió en un villano de película gracias a los consejos de su amiga.