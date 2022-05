El esperado reencuentro entre el rey Juan Carlos y la reina Sofía no ha salido cómo se esperaba. Tal y cómo ha informado la Casa Real en un comunicado, doña Sofia acudía al encuentro familiar tras su llegada de Miami aunque su positivo en Covid le ha impedido comer con su familia. El comunicado detallaba:" Doña Sofía, aunque estaba presente, no ha podido compartir el almuerzo por su positivo en coronavirus". La reina ha sido muy respetuosa y prudente con el resto de su familia y ha seguido todas las medidas de prevención: mascarilla y medidas de ventilación correspondientes.

Mientras que don Juan Carlos aterrizaba en nuestro país, tras casi dos años residiendo en Abu Dabi, su mujer se desplazaba hasta Miami -un viaje con carácter privado- para participar en las actividades organizadas por el 'Queen Sofia Spanish Institute' para conmemorar el 500 aniversario de la primera circunnavegación. Se considera que su majestad se ha podido contagiar en dicho viaje.

Casa Real

El comunicado también señala que "a última hora de la tarde, don Juan Carlos ha emprendido viaje de regreso a Abu Dabi". Se conoce los deseos del emérito de regresar de vez en cuando a España y ha sido uno de los temas que padre e hijo han "negociado". El rey Juan Carlos I ha estado muy bien acompañado por don Felipe y doña Letizia, la Infanta doña Sofía, la Infanta doña Elena y sus hijos, y la Infanta doña Margarita y don Carlos Zurita.



