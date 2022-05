La reina Sofía se encuentra a kilómetros de distancia de España. Mientras don Juan Carlos está a punto de aterrizar en nuestro país, tras casi dos años residiendo en Abu Dabi, su mujer se ha desplazado hasta Miami -un viaje con carácter privado- para participar en las actividades organizadas por el 'Queen Sofia Spanish Institute' para conmemorar el 500 aniversario de la primera circunnavegación, coincidiendo con la llegada a Miami del buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano.

En su primer acto en Florida, ciudad en la que han comenzado las actividades, la madre de Felipe VI ha subido a bordo del buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano. Para la ocasión, la madre de Felipe VI ha elegido un vestido de gala largo azul marino con motivos marinos bordados.

Gtres

Este viaje se realiza a escasas horas de que don Juan Carlos aterrice en España, concretamente en Sanxenxo, donde asistirá a la regatas. Se alojará en una casa propiedad de su amigo Pedro Campos, empresario y presidente del Club Náutico.

Gtres

Está previsto que Doña Sofía regrese el domingo 22 de mayo, a tiempo de reencontrarse con su marido antes de que este vuelva a Abu Dabi. En un comunicado emitido por la Casa Real, se confirma que el rey emérito viajará "el lunes 23 viajar a Madrid, para estar con Su Majestad el Rey, con Su Majestad la Reina Doña Sofía y demás miembros de su familia en el Palacio de La Zarzuela. Ese mismo día, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos emprenderá viaje de regreso a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable".

El comunicado detalla que es "esta visita se enmarca en el deseo de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos de desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos, y organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tal y como expresa la carta que le dirigió a Su Majestad el Rey el pasado 5 de marzo".

