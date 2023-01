Las actos conmemorativos por el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas celebradas en España estuvieron marcados por la polémica ausencia del Rey emérito. Es cierto que cuando su hijo llegó al trono, don Juan Carlos decidió que cuando interviniera en una sesión plenaria de las Cortes Generales, no acudiría. Sin embargo, esta era una ocasión especial ya que el Rey emérito tuvo un papel fundamental en la instauración de la democracia.

Don Juan Carlos se sintió molesto, decepcionado y dolido por no haber podido acudir. No obstante, Casa Real explicó que se debió a motivos de protocolo, ya que se debía centrar la atención en Felipe VI: "Si el acto hubiera sido, por ejemplo, en un lugar más informal, como el salón de los Pasos Perdidos, no se habría producido problema alguno".