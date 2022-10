La infanta Cristina ha reaparecido al otro lado del charco sonriente y con un look de lo más informal. La hermana de Felipe VI se ha trasladado hasta Perú para apoyar el proyecto 'Mujer Joven Emprendiendo - Sipas Warmi T'ikarin', de la organización World Vision Perú y financiado por la obra social La Caixa 'Work for progress', que beneficiará a mujeres y jóvenes de Cuzco con nuevas oportunidades de empleo mediante plataformas de innovación social. Las artesanas beneficiarias de la comunidad de Umuto recibieron la visita de la Infanta Cristina y le enseñaron el avance de sus trabajos de artesanías, que se venderán por Internet gracias a la formalización y capacitación de esta iniciativa.

La ex duquesa de Palma posó con ellas y siguió de cerca sus explicaciones. Para inmortalizar la visita, la infanta Cristina se fotografió con uno de los ponchos de punto que elaboran estas mujeres. Una pieza que combinó con unos sencillos vaqueros. Y, al igual que Máxima de Holanda en su viaje a Tanzania, la cuñada de Letizia también optó por una imagen natural, sin maquillaje. Sin rastro de maquillaje, ni de la verruga que tenía cerca de la nariz y que se quitó hace unos meses.

Durante su visita al proyecto, la infanta estuvo acompañada por Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vison Perú,que afirmó que "ser parte de las ONGs que implementan este proyecto es maravilloso. Emociona ver cómo han avanzado las artesanas de la mano con los varones de la comunidad, trabajando en igualdad de condiciones y aportando desde sus propias habilidades. Este legado traspasa generaciones. Reescriben una historia que ahora es de superación y empoderamiento. Apoyarles a que sus emprendimientos se formalicen, puedan venderlos online y dinamicen su economía local, es nuestra principal inspiración".

Un viaje que se produce justo el mes en el que hubiera celebrado su 25 aniversario de boda con Iñaki Urdangarin. Los ex duques de Palma se casaron el 4 de octubre de 1997 y pusieron fin a su matrimonio el pasado enero, tras salir a la luz unas fotos de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia. Aún no han firmado el divorcio aunque ya podrían haber iniciado los trámites. "Será un divorcio de mutuo acuerdo, si no pasa nada o hay alguna orden que lo cambie", dijo la periodista Paloma García-Pelayo el pasado septiembre.