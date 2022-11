Este martes 22 de noviembre, la reina Sofía ha continuado con su agenda oficial a pesar de todo lo que está contando Corinna Larsen en su pódcast. Haciendo oídos sordos, la madre del rey Felipe VI, junto a su hermana Irene de Grecia, acudían a la entrega de la XXXVII edición del Premio BMW de Pintura en el Teatro Real de Madrid. Un acto en el que, además, ha tenido lugar un concierto benéfico a favor de Mundo en Armonía.

Las cuatro personas finalistas al Premio BMW de Arte Digital han sido Aissa Santiso, Carlos Irijalba, Irene Molina Ginel y Natalia Guzmán Godino. Por último, este es el nombre de los tres jóvenes finalistas al Premio BMW al Talento Joven: Andrea Hernández Indurain, Sofía Mukhina y Lucía Sanz Martínez de Salinas.

Para la ocasión, la reina ha derrochado elegancia con un look que nos avisa de que están cercanas las fiestas de Navidad. Doña Sofía se ha enfundado en un total look de satén en color vino con chaqueta troquelada y broche incluidos. Este outfit es especial para la reina, ya que se trata de un tipo de prenda que a llevado en más de una ocasión su nieta Victoria Federica.

Están siendo unas semanas duras para su Majestad. Las declaraciones de Corinna Larsen son muy detallistas, llegando a contar 'al dedillo' su relación con el rey Juan Carlos I: "Cuando la gente lo llama ‘aventura’ y a mí ‘la amante’, no es que sea despectivo, sino que eso no describe con precisión la profundidad y amplitud de esta relación. En mi corazón, él era mi marido. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien", expresaba.